En vez de pagarle, sacó una pistola: Así fue como Karina le robó a un vendedor un auto por Marketplace

Lo que debió proceder como una transacción segura y pacífica, se terminó convirtiendo en una agresión en contra del vendedor, debido a que fue amenazado con un arma. Esto abre el paso a ciertas dudas: ¿cómo procedió la situación, y que fue de la responsable?

¿Cómo aconteció el robo?

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el agravio material toma lugar el día 09 de mayo del 2026. La víctima había empleado el portal de ventas de Meta, Marketplace, con el fin de ofrecer su vehículo.

Ante la venta de este bien, una persona interesada contactó con el vendedor, con quién acordó realizar un encuentro presencial en un centro comercial ubicado en la alcaldía Iztapalapa. Dentro de aquel intercambio verbal, la otra persona en cuestión mencionó que una mujer seria quien asistirá para proceder con la venta del transporte.

No obstante, una vez ambas partes se reunieron como fue acordado previamente, la fémina, identificada como Karina ‘N’, sacó un arma de fuego, la cual apuntó hacia el vendedor para amedrentarlo y obligarlo a entregar sin oponer resistencia los documentos de propiedad y las llaves del automóvil, además de firmar una carta responsiva con el fin de aparentar que la compraventa fue ejecutada de forma voluntaria , para luego retirarse del lugar.

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¿Localizaron a la responsable?

Tras el incidente, la víctima acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México, en dónde entregó una copia de la identificación que la ladrona compartió durante la compraventa, la cual, tras una inspección por parte del órgano investigador, resultó tratarse de una credencial auténtica. Una vez con este elemento y el testimonio del vendedor, el Ministerio Público solicitó la aprehensión de Karina.

Las indagaciones del caso permitieron localizar la ubicación de la mujer, quien resultó haberse dirigido hacia Pachuca, en la entidad federativa de Hidalgo. Momentos más tarde, agentes de la Fiscalía capitalina, en colaboración con autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), lograron la detención y arresto de Karina ‘N’, quien fue trasladada al Centro de Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.