La trampa en redes sociales: Engañan con venta de camioneta y les roban 300 mil

Recientemente, se dio a conocer el caso de un hombre fue víctima de robo, tras haber llegado al lugar de encuentro que se había pactado en un acuerdo de venta por una camioneta en redes sociales.

¿Qué ocurrió?

Durante la mañana del día 18 de julio de 2026, un hombre de 40 años proveniente de Tocaltlán, Tlaxcala, identificado como Enrique ‘N’, fue despojado de una enorme suma de dinero.

Previamente al robo, realizó un acuerdo en redes sociales para la compra de una camioneta pickup Nissan Frontier blanca, por el monto de $300 mil pesos , trato en el que indicaba que el punto de encuentro sería en el municipio de Calpulalpan, en la calle Acatzi, ubicada en la colonia Alfonso Espejel.

El precio ofrecido por el vehículo parecía muy bueno, por lo que partió en dirección a dicho municipio sin dudarlo.

Una vez llegado al lugar, los supuestos vendedores le solicitaron que se bajara de su automóvil para acompañarlos a recoger la camioneta, que, según ellos, estaba siendo lavada en un local cercano al punto.

No obstante, al alejarse unos metros del lugar, los vendedores lo amedrentaron y le quitaron la bolsa que contenía la suma grande de dinero en efectivo, para después proceder a su escape .

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Huida de los perpetradores

Luego del robo, la víctima contactó al 911 de forma inmediata para reportar su situación.

Este reporte alertó a las autoridades, por lo que elementos de la policía municipal acudieron a la localización de Enrique, donde él les contó que la bolsa también contenía su dispositivo móvil con el GPS activado .

Usando esta información, dieron caza a los embusteros usando la geolocalización del teléfono.

Sin embargo, la señal se perdió en Apan, en el estado de Hidalgo, lugar donde los ladrones desaparecieron sin dejar rastro.

Como producto de este hecho, le indicaron al hombre ingresar su denuncia ante el Ministerio Público, para que la Fiscalía General de Tlaxcala abra una carpeta de investigación.