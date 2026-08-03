¡A golpes en el cine! Pelea entre espectadores tras revelar spoilers de la película de Spider-Man

Hace unos días, se dio a conocer un vídeo acerca de una pelea en una sala de cine, en medio de la proyección del nuevo éxito en taquilla Spider-Man: Un nuevo día, gracias a que uno de los espectadores comenzó a revelar detalles de la trama en voz alta. ¿Cómo terminó esta pelea? ¡Vamos a averiguarlo!

Trifulca en sala de cine

Los hechos ocurrieron durante la tarde del día 1 de agosto de 2026, en un cine de la India, donde un grupo de 4 amigos había acudido a una función de la nueva película de Spider-Man.

Momentos más tarde, un joven sentado al lado de ellos comenzó a explicar y revelar detalles importantes para la trama a la persona que lo acompañaba , dando a entender que ya había visto la cinta en cuestión.

Esta conversación con detalles no solicitados comenzó a deteriorar la experiencia de los amigos y de los espectadores que se encontraban en la sala, por lo que le pidieron al joven que se detuviera en repetidas ocasiones.

Al ignorar múltiples veces sus peticiones, el conglomerado de amigos decidió levantarse de sus asientos para confrontarlo por arruinar la función , generando tensión en el recinto.

Lo que comenzó como un día tranquilo en el cine terminó en una riña, con intercambios de golpes entre varias filas de asientos mientras la película se reproducía.

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Desenlace de la pelea

Finalmente, el personal del cine intervino en la función y retiró de manera forzosa al joven espectador que se encontraba dando spoilers y alterando el orden .

El vídeo subido a redes sociales se llenó de múltiples tipos de comentarios de usuarios de internet: por un lado, se publicaron críticas, remarcando la falta de respeto a los asistentes al gritar hechos importantes de la historia, otros lamentaron que la situación terminara así, mientras que otros internautas opinaron respecto al tema con comentarios de carácter humorístico.

«Nunca puede faltar que los fans de Spiderman hagan el ridículo en un estreno de Spiderman».

«Nada más insoportable que la gente que habla en cine. Bien aplicado».

«Merecido, al cine no vas a charlar en medio de la película».

«Deben vetarlo de todos los cines posibles».