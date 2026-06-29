No es IA: Mujer despide a su esposo fallecido con perreo y reguetón | VIDEO

Un video viral ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales luego de mostrar a una mujer despidiendo a su esposo fallecido bailando reguetón junto al ataúd durante el velorio.

En las imágenes, difundidas inicialmente en redes, se observa a la viuda bailando mientras suenan canciones en vivo, en una escena que ha abierto debate entre quienes la consideran una falta de respeto y quienes la ven como una forma distinta de rendir homenaje al difunto.

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¿El show formaba parte del servicio funerario?

Sí. De acuerdo con la información difundida, la presentación estuvo a cargo de Cristian Huancahuari, conocido como “El Cangri del Callao”, un imitador del reguetonero Daddy Yankee que ofrece espectáculos musicales en funerales como parte de despedidas personalizadas.

Durante el velorio, el artista interpretó la canción “En la cama” de Nicky Jam y Daddy Yankee, mientras familiares y amigos acompañaban la despedida bailando al ritmo de la música.

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Internet reacciona al video

El material se volvió viral rápidamente y provocó un intenso debate en redes sociales. Algunas personas consideraron que se trató de una despedida inusual, pero válida si así lo quería la familia, mientras que otras cuestionaron que se usara reguetón y baile en medio de un funeral.

Hasta ahora, el video sigue generando comentarios por la manera poco convencional en que se realizó el homenaje.