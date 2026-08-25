DJI reporta el robo de 300 drones y accesorios en México; estos son los números de serie que buscan

La empresa de tecnología china líder en la fabricación de drones, Da-Jiang Innovations (DJI), ha reportado el hurto de un cargamento de múltiples equipos al llegar a México. Como resultado de este robo, la empresa ha publicado una lista de números de serie para identificar el cargamento. ¿Cuáles son estos identificadores? ¡Vamos a averiguarlo!

Robo de equipamento

De acuerdo con el anuncio publicado por DJI, el cargamento fue robado en la tarde del pasado miércoles 19 de agosto de 2026, al momento de salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el municipio de Zumpango, Estado de México.

El volumen total extraído de la carga fue un total de 348 equipos electrónicos, los cuales estaban conformados en su mayoría por drones, cámaras y demás accesorios que ofrecía la empresa .

Tras este hecho, DJI emitió un mensaje en sus redes sociales, en el que indicaron que están llevando a cabo el proceso correspondiente con las autoridades, además de las medidas que el equipo tomó para controlar la distribución ilícita de los productos sustraídos.

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Medias tomadas por DJI

Como producto de esta situación, el conglomerado administrador de la empresa en México, Grupo HB, decidió bloquear los números de serie de los aparatos en un intento de evitar su activación, reducir su valor en el mercado negro y frenar su distribución ilícita en el país .

También hicieron un llamado al público mexicano para evitar la compra, venta y posesión de estos equipos pertenecientes al lote hurtado.

Junto al comunicado, publicaron una fotografía con los prefijos de los números de serie bloqueados para advertir a los usuarios y distribuidores acerca de la recepción de posibles equipos inhabilitados, siendo estos los siguientes:

ANG5P5E001L1.

ANDDGQP6A001.

ANGZP.

ANGZN.

En caso de encontrar algún producto con estos prefijos en su número de serie, la empresa compartió la dirección de correo electrónico [email protected], que servirá como medio de comunicación para brindar información respecto al paradero de las piezas y la identidad de los vendedores.