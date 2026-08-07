Mexicana lanza vuelos desde 799 pesos: aprovecha por tiempo limitado para viajar hasta octubre 2026

(Canva, Mexicana de Aviación)
Si es que se desea viajar este verano, ¡el momento es ahora! Mexicana de Aviación ha lanzado un comunicado donde se anuncian distintos descuentos en múltiples rutas con varios beneficios, cuyo fin es el de incentivar los viajes en esta temporada vacacional. ¿Qué rutas obtendrán esta rebaja? ¡Vamos a averiguarlo!
Rutas en descuento
De acuerdo con la empresa de aviación, se han aplicado descuentos a 3 rutas diferentes, las cuales serán operadas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), siendo el caso de la ruta hacia Monterrey, cuyo precio del boleto se encuentra en 799 pesos; Guadalajara, a un costo de 799 pesos; y el Bajío, cuyo importe para el boleto ronda los 929 pesos.
Estas rebajas de precio dependerán de las rutas seleccionadas y las tarifas disponibles, siendo en el caso del Bajío un total de 3 subsidios distintos:
- Ligera: 5 % de descuento.
- Práctica: 15 % de descuento.
En el caso de los viajes hacia Monterrey y Guadalajara, la rebaja cubre un objeto personal y equipaje de mano, remarcando que en conjunto deben cumplir con las dimensiones impuestas por el reglamento y no deben exceder los 10 kilogramos, para evitar cargos extras.
Además, las tarifas superiores cuentan con sus propias ventajas relacionadas con el equipaje, disponibilidad de asientos y flexibilidad de horarios de despegue.
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Límites de la promoción
Cabe recordar que estos vuelos promocionales cuentan con limitaciones, como la disponibilidad de asientos, la aplicación del subsidio en la tarifa base sin incluir impuestos por cada aeropuerto, entre otros.
La empresa de viajes en avión destacó varios de estos en sus términos y condiciones, siendo algunos los siguientes:
- La oferta no aplica para viajes en grupo.
- Solo se podrá ser acreedor a la familia de tarifas en vuelos exclusivos de Mexicana de Aviación.
- No será posible acumular descuentos ajenos a la promoción.
- El dinero invertido en el boleto será pérdida total en caso de que el solicitante no acuda al vuelo.
- Si es que se cuentan con más vuelos posteriores al perdido, el comprador cuenta con 24 horas para avisar a la aerolínea si los utilizará o no.
- En caso de no usarlos, no será posible solicitar un cambio de nombre, modificación de ruta, cambio de fecha o un reembolso.
- La promoción se encontrará disponible desde el día 5 de agosto hasta el 7 de agosto del año presente, con viajes que podrán extenderse hasta el 31 de octubre de 2026.