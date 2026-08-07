Mexicana lanza vuelos desde 799 pesos: aprovecha por tiempo limitado para viajar hasta octubre 2026

Si es que se desea viajar este verano, ¡el momento es ahora! Mexicana de Aviación ha lanzado un comunicado donde se anuncian distintos descuentos en múltiples rutas con varios beneficios, cuyo fin es el de incentivar los viajes en esta temporada vacacional. ¿Qué rutas obtendrán esta rebaja? ¡Vamos a averiguarlo!

Rutas en descuento

De acuerdo con la empresa de aviación, se han aplicado descuentos a 3 rutas diferentes, las cuales serán operadas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), siendo el caso de la ruta hacia Monterrey, cuyo precio del boleto se encuentra en 799 pesos; Guadalajara, a un costo de 799 pesos; y el Bajío, cuyo importe para el boleto ronda los 929 pesos.

Estas rebajas de precio dependerán de las rutas seleccionadas y las tarifas disponibles, siendo en el caso del Bajío un total de 3 subsidios distintos:

Ligera: 5 % de descuento.

5 % de descuento. Práctica: 15 % de descuento.

Total: 20 % de descuento.

En el caso de los viajes hacia Monterrey y Guadalajara, la rebaja cubre un objeto personal y equipaje de mano, remarcando que en conjunto deben cumplir con las dimensiones impuestas por el reglamento y no deben exceder los 10 kilogramos, para evitar cargos extras .

Además, las tarifas superiores cuentan con sus propias ventajas relacionadas con el equipaje, disponibilidad de asientos y flexibilidad de horarios de despegue.

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Límites de la promoción

Cabe recordar que estos vuelos promocionales cuentan con limitaciones, como la disponibilidad de asientos, la aplicación del subsidio en la tarifa base sin incluir impuestos por cada aeropuerto, entre otros.

La empresa de viajes en avión destacó varios de estos en sus términos y condiciones , siendo algunos los siguientes: