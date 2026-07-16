Mexicana estrena nueva ruta en este 2026: conoce el destinos, fechas, horarios y costos

Durante el día 13 de julio del año en curso, la famosa aerolínea Mexicana de Aviación anunció que se abriría ese mismo lunes una nueva ruta que conectará al estado de Chihuahua con el centro del país. ¿De qué ruta se trata? ¿Tendrá disponibilidad para los siguientes días? ¡Esto es lo que sabemos!

Nueva ruta nacional

Esta ruta de viajes aéreos tendrá como puntos clave el Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos, ubicado en Chihuahua, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Zumpango, Ciudad de México.

El primer vuelo ya fue llevado a cabo el mismo día de su anuncio, partiendo desde Felipe Ángeles hasta el Aeropuerto Fierro Villalobos en punto de las 16:10 horas.

De acuerdo al comunicado presentado por la empresa de viajes en avión, el objetivo de esta nueva ruta es el de interconectar al centro de la república con el norte , para generar nuevos caminos que abrirán las puertas a más oportunidades de turismo, negocio e intercambio cultural y social dentro del país.

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¿Cuáles son las fechas y horarios?

Mexicana de Aviación declaró que la nueva ruta estará disponible durante gran parte de la semana, exceptuando los martes y sábados.

Los vuelos directos desde Chihuahua hacia el AIFA tendrán como hora de despegue las 18:45 horas, para aterrizar a las 20:50 horas; mientras que en el caso del viaje desde el AIFA hacia Chihuahua, comenzará a las 16:10 horas, siendo la hora de aterrizaje las 18:05 horas.

La ruta ya se encuentra disponible para toda la población de México , además de que ya cuenta con publicidad en su sitio web, por lo que la compañía de aviación recomienda a los interesados consultar los vuelos en sus canales oficiales.

Es posible adquirir los boletos desde su página oficial, en la aplicación para dispositivos móviles y en su línea de atención telefónica 55-63-94-22-62, además de que el costo de un boleto de viaje redondo tiene un importe total de mil 149 pesos.