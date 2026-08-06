¿Quieres ganar un millón de pesos?, lanza convocatoria para emprendedores; checa los requisitos

El gobierno de Jalisco, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco (Sedeco), ha lanzado una convocatoria orientada a los emprendedores que deseen llevar su compañía al siguiente nivel: Mi primer millón, el nuevo programa que apoyará al sector local de Jalisco. ¿De qué trata esta iniciativa? ¿Cómo puedo ingresar? ¡Esto es lo que sabemos!

Mi primer millón

El propósito de este programa es el de brindar mentoría, asesoramiento y asistencia a las empresas de origen jalisciense que se encuentren en el sector de bienes de consumo , tales como los snacks, cosméticos y cuidado personal, salud, alimentos y bebidas, productos para el hogar, suplementos alimenticios, productos y alimentos para las mascotas, etc.

En dicha iniciativa, apuntan a que las 30 empresas seleccionadas crezcan lo suficiente para fortalecer el mercado nacional e ingresar al mercado extranjero, siendo sus principales objetivos Estados Unidos y Canadá.

Los participantes aceptados dentro del programa obtendrán múltiples beneficios sin costo alguno, siendo algunos de ellos los siguientes:

Plan de estrategias repartido en 100 días.

repartido en 100 días. 8 horas de especialización bajo demanda junto a 10 talleres.

junto a 10 talleres. Diagnóstico empresarial inicial.

inicial. 30 horas de consultoría con un profesional .

. Generación de alianzas estratégicas.

La compañía que mejor logre cumplir con sus metas obtendrá un apoyo de 1 millón 500 mil pesos ; el segundo lugar obtendrá un subsidio de 300 mil pesos, mientras que al tercer lugar se le darán 200 mil pesos.

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Inscripción a la convocatoria

Para poder registrarse en el programa, las empresas aspirantes deben cumplir con 5 requisitos clave impuestos por la Sedeco, los cuales serán listados a continuación:

Estar registrados como persona moral o persona física con actividad empresarial.

o con actividad empresarial. Contar con vínculos económicos en Jalisco (producir, generar ventas y empleos en el estado; tener proveedores o clientes provenientes de la entidad).

(producir, generar ventas y empleos en el estado; tener proveedores o clientes provenientes de la entidad). Vender productos de consumo . Los restaurantes, agencias, empresas de software, de logística o empresas ajenas a la venta de productos físicos no son elegibles .

. Los restaurantes, agencias, empresas de software, de logística o empresas ajenas a la venta de productos físicos . Contar con validez en el mercado con registros de ventas comprobables.

con registros de ventas comprobables. Asignar por 6 horas a la semana para la iniciativa y cumplir con el mínimo del 85 % de las asistencias.

Si es que se desea ingresar al programa, el mejor momento para registrarse es ahora, ya que el periodo de registro finalizará el día 30 de agosto .

Tras el cierre de inscripciones, se evaluará la documentación enviada y se comenzará con el proceso de selección, desde el 31 de agosto hasta el 8 de septiembre del año en curso.