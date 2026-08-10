Evita problemas con el SAT: Las compras con tarjeta de débito que vigila constantemente

Realizar compras con alguna tarjeta de crédito o de débito es una actividad regular que miles de personas en la República Mexicana realizan con regularidad; sin embargo, algunas compras y transacciones realizadas son vigiladas constantemente por la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), quienes tienen el derecho de intervenir si detectan alguna irregularidad. ¿Qué compras revisa el SAT? ¡Vamos a verlo!

Discrepancia fiscal

De acuerdo con el artículo 91 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la discrepancia fiscal es una anomalía monetaria y ocurre cuando los gastos realizados por un contribuyente son mayores comparados con los ingresos declarados ante el SAT .

Al detectar esta discrepancia, a la autoridad tributaria se le otorga el derecho de investigar las compras del contribuyente, sus gastos personales, movimientos entre cuentas, pagos con tarjetas de crédito y débito, depósitos bancarios, entre otros, para comprobar el origen del dinero.

Además, Hacienda envía una notificación al ciudadano con información relacionada con la inconsistencia encontrada, como la cantidad de dinero gastada, los datos y medios usados para verificar las transacciones y la forma en la que se detectó la irregularidad, dejando al usuario con un plazo de 20 días para justificar los medios en los que se obtuvieron los recursos.

Es gracias a la incorporación digital a la economía del país que Hacienda ha fortalecido la vigilancia de los movimientos que se realizan diariamente , obligando a las instituciones bancarias a indicar cuando algún usuario realiza un tipo de movimiento grande.

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¿Qué compras vigila el SAT?

Por lo general, no todas las compras son revisadas, ya que las únicas transacciones que vigila el SAT son las que superan el ingreso percibido del contribuyente, siendo estos algunos ejemplos: