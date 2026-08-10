¿Pagas colegiatura? Esto debes hacer desde agosto para poder deducirla ante el SAT

El pago de inscripción, la primera colegiatura y la compra de materiales pueden convertir el regreso a clases en uno de los periodos más costosos para las familias. Sin embargo, una parte de ese gasto puede generar un beneficio fiscal si se cumplen los requisitos desde el momento de pagar.

Esperar hasta la Declaración Anual para revisar las facturas puede ser demasiado tarde. Un método de pago incorrecto, datos incompletos o conceptos mezclados en el comprobante podrían impedir que las colegiaturas sean consideradas por el Servicio de Administración Tributaria.

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¿Qué colegiaturas pueden deducirse?

El beneficio se aplica a pagos realizados en instituciones educativas privadas que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Los límites anuales por cada estudiante dependen del nivel educativo:

Preescolar: 14 mil 200 pesos.

Primaria: 12 mil 900 pesos.

Secundaria: 19 mil 900 pesos.

Profesional técnico: 17 mil 100 pesos.

Bachillerato o equivalente: 24 mil 500 pesos.

El estímulo no contempla estudios universitarios. Además, si un estudiante cursa dos niveles educativos durante el mismo año fiscal, se aplica únicamente el límite correspondiente al nivel con la cantidad más alta.

La cantidad señalada representa el máximo anual que puede disminuirse, no necesariamente todo lo pagado durante el ciclo escolar.

Pagar en efectivo puede quitarte esa posibilidad

Para que las colegiaturas sean deducibles, el pago debe realizarse mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito o servicios, o cheque nominativo.

El dinero debe salir de una cuenta a nombre de la persona que aplicará el beneficio fiscal. Los pagos realizados en efectivo no cumplen con este requisito, aunque la escuela entregue un recibo o posteriormente expida una factura.

Por esa razón, las familias interesadas en aprovechar la deducción deben utilizar el método correcto desde la primera colegiatura y conservar sus estados de cuenta.

Revisa estos datos en la factura

El CFDI debe incluir el nombre y CURP del alumno, el nivel educativo que cursa, el RFC de la persona que realizó el pago y el concepto de colegiatura con su valor claramente separado.

También es importante verificar que el RFC esté escrito correctamente y que la forma de pago registrada coincida con la utilizada.

Las escuelas particulares deben expedir facturas electrónicas. Normalmente, estas aparecen automáticamente en el sistema del SAT al preparar la declaración, pero el contribuyente debe revisar que hayan sido emitidas y cargadas correctamente.

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Inscripción, uniformes y útiles no entran

El SAT aclara que las cuotas de inscripción y reinscripción no son deducibles. Tampoco entran uniformes, útiles escolares, actividades recreativas, recargos, cursos extracurriculares, becas o apoyos económicos.

Si la factura incluye varios cobros, la colegiatura deberá aparecer por separado. El transporte escolar puede deducirse solamente cuando sea obligatorio o se encuentre incluido en la colegiatura, además de cumplir requisitos específicos de facturación.

La clave será pensar en abril desde agosto: solicitar el CFDI desde el primer pago y corregir cualquier error mientras la escuela todavía puede hacerlo.