Vivienda para el Bienestar 2026: Las personas que quedan fuera del programa de Conavi

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ha abierto al público el periodo de inscripciones para el programa Vivienda para el bienestar en distintas entidades del país, para mitigar los problemas que conlleva la obtención de un hogar. Sin embargo, no todos podrán contar con el apoyo gubernamental, gracias a una serie de características que descartarán por completo a cualquiera que cumpla con al menos un requisito.

Vivienda para el Bienestar

Dicha iniciativa consiste en un esquema de apoyo económico orientado para las familias que cuentan con dificultades para encontrar y mantener una casa, con el fin de facilitarles ejercer su derecho a una vivienda digna mediante pagos mensuales.

En la convocatoria 2026, Conavi anunció que se seleccionaron más de 23 entidades y 119 municipios para el registro al programa , estados los cuales serán listados a continuación:

Baja California Sur.

Campeche.

Chiapas.

Chihuahua.

Coahuila.

Durango.

Estado de México.

Guerrero.

Hidalgo.

Jalisco.

Michoacán.

Nayarit.

Oaxaca.

Puebla.

Quintana Roo.

San Luis Potosí.

Sinaloa.

Sonora.

Tabasco.

Tamaulipas.

Veracruz.

Yucatán.

Zacatecas.

La misma institución recalcó que el registro se debe realizar presencialmente, en el módulo de inscripción Conavi habilitado en los municipios seleccionados y con los documentos necesarios, siendo estos los siguientes:

Identificación oficial vigente.

vigente. CURP del solicitante y de sus dependientes, en caso de contar con familia.

del solicitante y de sus dependientes, en caso de contar con familia. Comprobante de domicilio que no exceda los 3 meses de antigüedad.

que no exceda los 3 meses de antigüedad. Comprobante de ingresos o carta de declaración.

o carta de declaración. Documento médico que avale alguna discapacidad, en caso de ser necesario.

Cabe recordar que la convocatoria comenzó el 20 de julio y finalizará el 2 de agosto del año en curso, por lo que es necesario acudir al módulo más cercano para inscribirse lo antes posible; no obstante, no toda la población es elegible para este beneficio. ¿Cuáles son las excepciones?

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¿Quiénes quedan fuera?

Este programa está dirigido principalmente a la sección vulnerable de la población mexicana, por lo que existe una lista oficial de 3 características clave que pueden dejar a una persona fuera de la convocatoria.