¡Que no te sorprenda el SAT! Activa este requisito fiscal y evita multas en 2027

A partir de comienzos de 2027, la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) aplicará multas a todos los contribuyentes que no hayan activado un requisito importante. A pesar de que se trate de una obligación, la prórroga emitida por Hacienda para evitar cualquier tipo de sanción por no activar esta opción dejará de tener validez al final del año. ¿De qué requisito se trata?

¿Qué requisito debo activar?

De acuerdo con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, las personas morales y físicas se encuentran obligadas a cumplir con ciertas reglas y requisitos estipulados según su régimen fiscal, siendo uno de los más importantes y que aplican a todos por igual: El Buzón Tributario.

Se trata de una plataforma digital creada por Hacienda que sirve como puente para mantener en comunicación a todos los ciudadanos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) respecto a trámites, avisos sobre obligaciones fiscales, requerimientos de datos y comunicados oficiales.

El buzón tributario no es el único requisito necesario; también es importante mantener actualizada la información de contacto, como el número de teléfono y el correo electrónico registrados.

¿De cuánto serán las multas?

Las multas por no activar el buzón y por mantener los datos de contacto desactualizados rondarán los 3 mil 850 pesos y los 11 mil 540 pesos, dependiendo de la magnitud de la infracción según el artículo 86-D del Código Fiscal de la Federación, sin incluir recargos por demás incumplimientos fiscales al no recibir notificación.

Es por esto que, para evitar afectaciones a todos los ciudadanos, el SAT anunció que la fecha límite para activarlo es el día 31 de diciembre de 2026 , para que la aplicación de sanciones económicas comience el 1 de enero de 2027.

Si bien la obligación de activación del buzón aplica para los contribuyentes que cuenten con RFC, el organismo fiscal ha declarado que no todos los contribuyentes tendrán que hacerlo, ya que existen excpeciones.

En caso de querer saber si se forma parte de esta lista de persona moral o física exenta, es necesario revisar el régimen fiscal al que se pertenece, para consultar la información brindada por la secretaría.

Te puede interesar: Bancos en México pedirán NUEVO requisito para hacer retiros de efectivo, ¿a quiénes aplica?

¿Cómo puedo activarlo?

Para activar el Buzón Tributario, es necesario seguir los siguientes pasos: