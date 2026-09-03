¿'Honas' Meléndez presentía que lo matarían?, esto dice el último mensaje que envió el tecladista

El homicidio de Jonathan Samuel 'Honas' Meléndez Ochoa, de 38 años de edad, tecladista de la banda Camilo Séptimo ha dejado muchas interrogantes sobre lo que hubo detrás de su asesinato el pasado 1 de septiembre, en una fraccionamiento en el Estado de México.

Los hechos ocurrieron entre las 17:30 y las 19:40 del día anteriormente mencionado. Meléndez fue ejecutado junto a su esposa embarazada de nombre Ana Paula, su hija de tres años y una jóven trabajadora doméstica; en la escena también se encontró a un perro que la familia tenía como mascota. Todo esto en su departamento el municipio de Atizapan.

¿Quién fue el presunto asesino de 'Honas' Meléndez?

El presunto responsable del asesinato de 'Honas' Meléndez, ya fue detenido por las autoridades y fue identificado como Diego Sebastian "N", de 51 años; agentes llevaron acabo su detención junto con otro hombre llamado Gerardo "N", al ser el presunto asesino, quien fue captado por una cámara de un elevador al subir al departamento del víctimas.

Diego Sebastian "N", de acuerdo con fuentes de Azteca Noticias, era socio del artista en un negocio relacionado con una plataforma digital para rentar casas para hospedaje. la detención se llevó acabo en la zona de La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, sobre la carretera México-Toluca, a unos metros del Conalep plantel El Zarco, a las 09:25 horas.

Las primeras investigaciones habríana arrojado, que el motivo del crimen apuntaría a un robo, toda vez que el supuesto asesino y el artista se conocían, relación que hizo que Diego Sebastián "N" entrara a la casa con el consentimiento de las víctimas.

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Según la versión compartida por el periodista Antinio Nieto, 'Honas' Meléndez llegó a su casa después y Diego Sebastián "N" le exigió $300 mil pesos que supuestamente eran de él. El tecladista se dio cuenta que su familia había sido asesinada y su socio lo sometió, amarró y le disparó en el sillón, para después huir con Gerardo "N", quien según solo lo acompañaba como chofer.

"Solo me dijo que ibamos a ir por una lanota", expresó Gerado "N".

Diego Sebastián "N" y Jonathan Meléndez acordaron verse este martes, pero antes de ello, el artista llamó a un amigo identificado como Freddy, advirtiendole que si por la noche no contestaba, pidiera ayuda a las autoridades, el tecladista le habría comentado lo siguiente: