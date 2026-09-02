¿Quién era Jonathan Meléndez, el tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia en el Edomex?

Jonathan Samuel Meléndez, tecladista y uno de los fundadores de la banda mexicana de synthpop e indie rock Camilo Séptimo, fue asesinado en un departamento ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Según reportes de las autoridades, 'Honas' Meléndez se encontraba en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda, con su esposa embarazada, su hija de tres años y una mujer que formaba parte del personal de servicio; las cuatro personas fueron asesinadas.

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¿Quién era Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

Fue tecladista, compositor y productor mexicano cuya trayectoria estuvo relacionada prácticamente desde el principio con el nacimiento de la banda.

Jonathan Meléndez estuvo relacionado con la composición y producción de material de Camilo Séptimo y se convirtió en una de las figuras que ayudaron a desarrollar la identidad sonora del grupo.

En 2013, le dio forma a la agrupación, junto a Manuel Mendoza (voz y bajo) y Erk Vazquez (guitarra); Los tres ya contaban con experiencia brindada por proyectos anteriores y entre ellos tenían años de amistad.

Durante una entrevista en 2015, Jonathan contó que la amistad que tenía con los otros integrantes de la banda había comenzado aproximadamente 10 años atrás, cuando formaron parte de proyectos que terminaron por separarse. Tiempo después volvieron a reunirse y crearon el EP Maya en cerca de dos meses.

Dentro de la banda, Jonathan estuvo a cargo de los teclados y sintetizadores, elementos que terminaron convirtiéndose en una de las características más reconocibles del sonido atmosférico y electrónico de la agrupación.

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Honas y su historia con Camilo Séptimo

La historia de la banda comenzó en 2013, exactamente en la Ciudad de México. Desde el inicio, sus proyectos abrieron puertas rápidamente dentro de la escena independiente, especialmente después de canciones como "Portales" y "No confíes en mí".

Jonathan explicó que nunca tuvieron la intención de convertir aquella reunión de músicos en un proyecto ambicioso.

"No buscábamos algo serio, sino simplemente grabar y tocar con nuestros amigos."

Sin embargo, la respuesta de sus seguidores cambió sus planes y Camilo Séptimo comenzó a consolidarse como banda.

En 2014, se publicó Maya, su primer EP; para 2017 llegó Óleos, su primer álbum de larga duración. Después lanzarón discos como "Navegantes", "Ecos" y "Jardín de las almas".

Entre sus canciones destacan: "Mienteme", "Vicio", "No confíes en mí", "Eres" e "Inevitable" ayudaron a ampliar el público de la agrupación y la llevaron de espacios independientes a escenarios cada vez más grandes.

La muerte de Jonathan Samuel Meléndez representa la pérdida de uno de los músicos que acompañó a Camilo Séptimo desde sus primeros pasos y participó en la construcción de la identidad musical que caracterizó a la agrupación durante más de 10 años.