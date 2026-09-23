'Firmes carnal': Encienden velas para recordar a Emilio, fallecido en bulevar Durango | FOTOS

El pasado domingo 20 de septiembre, un aparatoso accidente registrado sobre bulevar Durango terminó con la vida de un joven motociclista, consternando a los habitantes de la capital.

Su nombre era Emilio Quiñones Armendáriz, de 28 años de edad , y sufrió el impacto de una camioneta Chevrolet, línea Cheyenne color negro, y que posteriormente su conductor se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron cerca de las 16:00 horas, en donde testigos llamaron a emergencias para que pudieran auxiliarlo, sin embargo, al realizar la evaluación inicial ya no encontraron signos vitales.

Días depués del accidente, fue posible la localización y aseguramiento de la camioneta involucrada , y siguen buscando al conductor responsable.

Ante el hecho, familiares y amigos de Emilio han pedido que se haga justicia en su caso y que no quede impune la muerte de un joven que "tenía muchos sueños".

Lee: Hallan camioneta involucrada en accidente donde murió un joven motociclista en bulevar Durango

Foto: El Siglo de Durango.

Recuerdan a Emilio en el lugar del accidente

Las condolencias y publicaciones sobre su fallecimiento han inundado las redes sociales, pues Emilio era una persona muy querida.

A dos días de lo ocurrido, algunos de sus amigos acudieron a lugar donde fue el accidente y dejaron algunas veladoras, bebidas que le gustaban y flores.

"Firmes carnal, hasta que se cumpla con la justicia" , escribió Fracisco Madera acompañado de una fotografía del lugar.

Foto: Redes Sociales.

El Siglo de Durango acudió al sitio esta mañana, en donde siguen las veladoras encendidas, más flores y una cruz dibujada y al lado "Emilio".

Foto: El Siglo de Durango.

Foto: El Siglo de Durango.

Foto: El Siglo de Durango.

Foto: El Siglo de Durango.

Otras publicaciones, como la de Karina, hablan de lo mucho que les faltó compartir juntos, sin embargo, agradecen el tiempo que les regaló.

"Emilio, mi niño hermoso, tu misión en la tierra fue muy breve, nos faltó mucho por compartir. Te has convertido en un bello angel. Gracias, infinitamente agradecida por tanto y por todo. Dejas un dolor inmenso en todas las personas que te amamos, pero estoy segura de que partirás en paz, no le debes nada a nadie!! Descansa en paz y goza de la gloria eterna", se lee.