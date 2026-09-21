Hallan camioneta involucrada en accidente donde murió un joven motociclista en bulevar Durango

Durante la tarde del domingo 20 de septiembre, El Siglo de Durango le informó sobre el fallecimiento de un joven motociclista luego de ser impactado por una camioneta en bulevar Durango, en la capital.

Los hechos ocurrieron durante la tarde, cuando el motociclista viajaba por esta zona y presuntamente la unidad más grande se pasó un alto, provocando el choque.

Ante esta situación, testigos se acercaron para auxiliarlo y llamar al número de emergencias 911, arribando paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos de seguridad, quienes acordonaron el lugar y dirigieron el tráfico.

Sin embargo, tras una evaluación inicial, se determinó que Emilio Quiñones Armendáriz, de 28 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

En ese momento no fue posible detener al conductor, pues se dio a la fuga luego del hecho, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado comenzó la investigación y búsqueda del presunto responsable.

Foto: El Siglo de Durango

A casi 24 horas de lo ocurrido, se informó que ya fue localizada y asegurada la camioneta involucrada , esto en la colonia Insurgentes y cerca de la Secundaria Técnica número 19.

De acuerdo con la información, se trata de una unidad marca Chevrolet, línea Cheyenne, color negro, y cuyas placas de circulación se tenían identificadas para su búsqueda.

Foto: El Siglo de Durango