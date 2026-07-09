Fiscalía asegura anexo en Durango; investigan presuntas agresiones a internas

La Fiscalía General del Estado aseguró un centro de tratamiento en adicciones ubicado en la colonia El Refugio, en la ciudad de Durango, como parte de una investigación por los presuntos delitos de lesiones y amenazas derivados de denuncias presentadas por mujeres que estuvieron internadas en el lugar.

De acuerdo con la información de la dependencia, el cateo fue autorizado por un Juez de Control y ejecutado por personal del Ministerio Público, la Policía Investigadora de Delitos, con apoyo de elementos de la Defensa y la Guardia Nacional, en el inmueble donde operaba el Centro de Tratamiento en Adicciones "Misión México Plenitud, A. C., Femenil". La carpeta de investigación se inició tras las denuncias de tres mujeres que señalaron haber sufrido presuntas agresiones físicas, amenazas y malos tratos durante su permanencia en el establecimiento.

Según las investigaciones, dos de las denunciantes, una de ellas embarazada, presentaron lesiones que presuntamente fueron ocasionadas por otras internas siguiendo instrucciones de la encargada del centro. Además, una madre de familia denunció que, luego de que su hija escapó del lugar y relató los presuntos abusos, recibió llamadas telefónicas con amenazas de una persona que se identificó como licenciado, después de manifestar su intención de hacer públicos los hechos.

Como parte de las diligencias ministeriales, las autoridades realizaron certificaciones médicas, evaluaciones psicológicas y diversos peritajes, además del aseguramiento de expedientes, registros de personas internadas, equipos electrónicos, sistemas de videovigilancia y otros indicios considerados relevantes para la investigación.

El inmueble quedó asegurado mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas ni formulación de imputaciones derivadas de este operativo.