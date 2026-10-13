Frente frío 2 provocará fuertes lluvias en Durango, ¿a partir de cuándo?

Se aproximan fuertes lluvias al territorio duranguense debido al frente frío número 2 que, en combinación con una vaguada en altura sobre el noroeste de México, afectará también a otras entidades. ¿Cuándo ocurrirá? Esto es lo que se sabe al respecto.

Este nuevo frente frío se aproxima tras algunas semanas calurosas. La masa de aire impulsada por el sistema afectará a buena parte del territorio nacional.

Sobre el sistema frontal, se tiene conocimiento de que causará chubascos con vientos fuertes en los estados de Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

La masa de aire polar provocará un refrescamiento en las temperaturas de varias zonas del noroeste de la República.

¿Qué estados presentarán lluvias hoy 13 de octubre?

Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y Durango podrían presentar lluvias fuertes a puntuales muy fuertes a partir de este martes 13 de octubre.

Por su parte, entidades como Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Guerrero podrían presentar chubascos con lluvias puntuales fuertes.

En tanto, en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Sonora y Baja California se prevén intervalos de chubascos.

¿Qué tanto lloverá en Durango?

En Durango se prevén de 50 a 75 milímetros de lluvia en el norte y oeste del territorio. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar el aumento en los niveles de ríos y arroyos.

Por la tarde de este martes, las condiciones cambiarán a un ambiente de cálido a caluroso, con cielo de medio nublado a nublado, como parte del pronóstico para la Mesa del Norte.

Respecto al viento, se pronostican velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en distintas zonas del estado.

Pronóstico para la ciudad de Durango

A diferencia de días pasados, se prevé que este martes el cielo se mantenga despejado hasta alrededor de las 14:00 horas, para luego pasar a estar nublado y con probabilidad de lluvias a partir de las 15:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que alcance una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 20 km/h.