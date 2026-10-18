Frío seguirá presente en Durango para este domingo 18 de octubre, ¿habrá lluvias?, este es el pronóstico

Este fin de semana se ha registrado un drástico descenso de temperaturas en Durango, provocado por la masa de aire polar asociada al frente. ¿Cómo será el clima para este domingo 18 de octubre?

Según el reporte emitido por el titular del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, Víctor Hugo Randeles Reyes, para este domingo el frente frío número 2 se ubicará al suroeste del golfo de México. La masa de aire polar asociada al frente continuará provocando un marcado descenso de la temperatura en la mayor parte de México.

¿EL CICLÓN TRUDY AFECTARÁ A DURANGO?

Al respecto, Randeles Reyes detalló que el ciclón tropical Trudy se ubica frente a la costa de Jalisco, sin afectación indirecta para Durango.

Agregó que, como resultado de este fenómeno, se prevén lluvias puntuales intensas en regiones de Jalisco (costa y sur) y lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit (sur), Colima y Michoacán (sur).

Detalló que el ingreso de humedad de ambos océanos y la divergencia en altura ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el norte, noreste y centro del país, incluido el Valle de México.

¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO PARA DURANGO CAPITAL ESTE DOMINGO?

El especialista prevé un ambiente frío para este domingo, con una temperatura máxima al mediodía de entre 18 y 19 grados centígrados.

Se podrían presentar lluvias ligeras aisladas en la mayor parte de la entidad duranguense, con excepción de los municipios del norte.

¿SEGUIRÁ EL FRÍO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS?

Para el lunes 19 de octubre se estima un amanecer frío, con una temperatura mínima que podría oscilar entre los 10 y 11 grados centígrados, acompañado de rachas de viento máximas suaves de 10 a 20 kilómetros por hora y una temperatura máxima de entre 24 y 25 grados centígrados.

En el pronóstico extendido se prevén lluvias para lunes y martes, las cuales podrían presentarse de ligeras a moderadas en la sierra occidental y municipios adyacentes, lo que podría incluir a la capital con algunas lloviznas aisladas.