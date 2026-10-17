Fugas y lecturas mal tomadas, principales reportes en AMD

Los reportes por fugas, fallas en el drenaje, baja presión del agua, lecturas mal tomadas, fallas en los medidores o falta de suministro son algunos de los principales problemas que se notifican a Aguas del Municipio de Durango (AMD), que recibe entre 200 y 300 reportes por semana, en promedio.

Cuando se presenta algún problema, los usuarios pueden acudir directamente a la dependencia o realizar el reporte a través de sus redes sociales o de la línea Aquatel.

El director del organismo, Jesús González Smith, precisó que no es necesario acudir personalmente, pues basta con enviar un mensaje para reportar la situación que se presenta, como cuando un recibo llega con un monto mucho mayor al de los anteriores.

Una vez realizado el reporte, el personal se pone en contacto con el usuario, sobre todo cuando es necesario ingresar al domicilio para atender el problema. De esta manera, si la persona trabaja, puede indicar a qué hora estará disponible. En los casos de fugas, el personal se encarga de detectarlas y repararlas.

Comentó que se busca brindar atención inmediata, aunque en ocasiones los problemas pueden complicarse, principalmente cuando se trata de fugas.

“Es una ciudad de 680 mil habitantes en la zona urbana, es una infraestructura de más de mil kilómetros de tubería. Hay veces que llegamos ya al punto donde terminamos de cambiar una infraestructura de una colonia, pero ya se nos hizo antigua en otra”, precisó.

Señaló que los trabajadores de Aguas del Municipio tienen la importante tarea de renovar y reparar las tomas, así como sustituir líneas completas.

El funcionario reconoció que entre la sociedad existe una mayor conciencia sobre el cuidado del agua, pues la ciudadanía reporta fugas incluso cuando estas no se presentan en sus propios domicilios.

“El tema del agua no es un tema de Aguas del Municipio, es un tema de los 680 mil habitantes del municipio de Durango, donde vivimos todos, y no solamente es el agua, es el drenaje. Cada uno de nosotros debemos ser portavoces del reporte de una fuga, del reporte de un desperdicio de agua”, indicó.

En los casos en que se detecta que las personas lavan las banquetas con agua potable, primero se les exhorta a no hacerlo; sin embargo, si reinciden, se les aplica una multa.