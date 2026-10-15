Gil Mora cumple 18 años y su jersey ya luce con publicidad de Caliente, ¿por qué tenía prohibido usarla?

Gilberto Mora uno de los jugadores de moda desde la pasada Copa del Mundo de Fútbol, se destacó por ser uno de los jugadores menores que ha cautivado a los aficionados por su talento en el medio campo, lo que tuvo como consecuencia que debutara con el tricolor a los 16 años e incluso fuera el jugador más joven del mundial.

El pasado 14 de octubre 'Gil' Mora cumplió la mayoría de edad, lo que en cuestiones publicitarias le permitirá firmar contratos los cuales no se permitían hacer algún acuerdo de manera legal por no tener los 18 años cumplidos.

Gil Mora ya luce la publicidad de Caliente en su jersey, ¿por qué ante tenía prohibido usarlo?

El futbolista que milita en actualmente en los Xolos de Tijuana, anteriormente lucía la leyenda "Caliente Ayuda". Por lo que al cumplir los 18 años, estrenó una imagen en la cual ya muestra el nombre de la casa de apuestas Caliente.

Esta restricción se debía a una ley en México sobre la publicidad dirigida a menores de edad, por un lado la Ley General de Salud en Materia de Publicidad en su artículo 34 establece que no se autorizará publicidad para los anuncios de bebidas alcohólicas que se dirija a menores, de edad y además de otras limitaciones sobre la forma de presentar estos productos.

Por otro lado, la Secretaría de Gobernación establece que las personas menores de edad no pueden participar en juegos con apuestas. Esta restricción también niega el acceso a las áreas de apuestas de los establecimientos, aunque tiene excepciones específicas para ingresar a espectáculos en vivo acompañados de un adulto.

¿Qué otras leyes impedían a Gi Mora anunciar casas de apuestas en su jersey?

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en sus artículos 76 y 77 contemplan la protección frente al uso de información o imágenes que afecten sus derechos o pongan en riesgo su bienestar.

No obstante, la Junta Internacional de Fútbol Asociación (IFAB), permite publicidad en el equipamiento siempre y cuando esté autorizada por los reglamentos de la competición y de las federaciones correspondientes.

El caso de Gilberto Mora se la ha atribuido a las disposiciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) las restricciones para que los jugadores menores de edad porten publicidad de casas de apuestas y bebidas alcohólicas. Esto implicaba a la Selección Mexicana de Fútbol en donde ya podrá ser parte de campañas publicitarias relacionadas, incluidas cerveceras patrocinadoras.