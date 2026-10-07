Gilberto Mora deja concentración con la Selección Mexicana; 'lo cuidan' ante ofertas europeas

Ante las primeras cuatro participaciones de la Selección Mexicana de Fútbol con Rafa Márquez como nuevo director técnico, muchas dudas se registraron ante el escenario de los dos últimos encuentros lo cuales registraron dos derrotas, por lo que una de las ausencias más notables fue la de Gilberto Mora.

El joven tuvo una destacada participación en el primer partido de la pasada fecha FIFA, al marcar gol ante Colombia con una buena jugada en la cual recortó a l central de la Juventus de Italia, Jhon Lucumí para marcar su primer gol como seleccionado.

¿Por qué Gilberto Mora abandonó la concentración de la Selección?

Aunque los rumores indicaban que el actual jugador de los Xolos de Tijuana jugaría el partido contra Estados Unidos, fue durante antes del encuentro en el que directivos del seleccionado habrían recomendado no exponer al futbolista. La versión oficial que se manejó fue que el joven abandonaría la concentración por "molestías físicas".

De acuerdo con información del medio ESPN, actualmente hay una oferta millonaria en la mesa del equipo actual del Mora, la cual lo convertiría en el futbolista más valioso en la historia de la Liga MX, por lo que la oferta se activaría en cuanto el joven cumpla los 18 años.

¿Selección Méxicana cuidó a Mora de alguna posible lesión ante oferta europea?

De acuerdo con el medio mencionado, la oferta ya se encuentra avanzada entre el club fronterizo pero fuentes habrían pedido reservar el nombre del club que pretende al futbolista algunos días más.

Rafael Márquez al ser cuestionado sobre el estado del jugador previo al partido contra Estados Unidos, mencionó que si estaba considerado para jugar el encuentro, al mencionar que era "elegible". Incluso la utilería tenía las cosas de Gilberto Mora lista en el vestidor, pero de un momento a otro el que ocupó la "10" en esta convocatoria, apareció fuera de la lista de convocados.

Hasta el momento, es todo lo que se sabe de la posible oferta por Mora, de parte un equipo de futbol europeo y las posibles razones por las cuales se decidiera concluir de forma temprana su participación en la pasada fecha FIFA con el seleccionado mexicano.