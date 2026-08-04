Grupos delictivos se han replegado hacia Durango tras operativo por multihomicidio: SSP de Zacatecas

Luego de los operativos implementados por el multihomicidio de 10 funcionarios y empresarios el pasado 18 de julio, grupos delictivos se replegaron hacia el estado de Durango debido a la presencia de las fuerzas estatales y federales , dio a conocer el secretrio de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral.

​El funcionario explicó que la estrategia conjunta, en la que participan los "Murciélagos" del Ejército Mexicano, forzó a los presuntos delincuentes a abandonar la sierra norte de Zacatecas, con afectación directa en municipios como Chalchihuites y Sombrerete, para posteriormente cruzar hacia territorio duranguense.

​"Ante el despliegue operativo de las Fuerzas de Seguridad, los grupos de delincuentes que operan en esa área principalmente se han replegado hacia la sierra y de ahí ya se replegaron hacia Durango. No hay indicios ahorita de que anden grupos armados en el área, están completamente replegados", afirmó.

Mantienen presencia en límites con Durango

Las Fuerzas de Seguridad mantienen presencia cerca de los límites con Súchil, Durango, además de que realizan patrullajes en comunidades como 12 de Diciembre y Vicente Guerrero.

De igual forma, el titular de la SSP de Zacatecas comentó que los elementos permanecen varios días en la sierra, con el porpósito de manener la presión sobre los grupos criminales.

Continuará el despliegue de fuerzas federales