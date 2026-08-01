Víctimas de masacre en Zacatecas fueron citadas a una reunión antes de ser asesinadas: Fiscalía

Las investigaciones sobre el multihomicidio ocurrido el pasado 18 de julio en Zacatecas continúan avanzando y, a casi dos semanas de los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado dio a conocer nuevos elementos que buscan esclarecer cómo fueron asesinadas las 10 personas cuyos cuerpos fueron localizados en distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con las autoridades, al menos ocho de las víctimas acudieron a una reunión antes de ser privadas de la libertad y posteriormente asesinadas, luego de recibir una convocatoria de personas con las que mantenían comunicación previa.

El caso provocó una fuerte conmoción debido a que entre las víctimas se encontraban un exalcalde, funcionarios del Ayuntamiento de Fresnillo, empresarios y dos personas originarias de Durango.

Víctimas avisaron que acudirían a una reunión

Durante la presentación de avances de la investigación, el fiscal general de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que las indagatorias permitieron establecer que ocho de las víctimas comunicaron a familiares o personas cercanas que asistirían a una reunión antes de desaparecer.

Según explicó, esta información fue corroborada mediante el análisis de registros de teléfono y entrevistas realizadas a personas cercanas.

Señaló además que las víctimas mencionaron que acudirían a una reunión "con los señores", expresión que fue repetida en distintos testimonios recabados por la Fiscalía.

Las investigaciones apuntan a que los encuentros habrían sido organizados entre el 16 y el 17 de julio en la comunidad de Buenavista de Trujillo, perteneciente al municipio de Fresnillo.

Las autoridades también indicaron que las víctimas mantenían comunicación con quienes posteriormente habrían participado en los homicidios, lo que explicaría por qué la mayoría acudió voluntariamente al sitio.

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Investigan vínculo entre empresarios y el Ayuntamiento

Otro de los datos revelados por la Fiscalía es que siete de las víctimas tenían algún tipo de relación comercial, empresarial o laboral con el Ayuntamiento de Fresnillo.

Entre ellas se encontraban cinco empresarios y dos servidores públicos municipales, incluido el entonces titular de Desarrollo Social, Fidel Alvarado de la Torre, así como el bombero y elemento de Protección Civil, Jesús Gerardo Muñetón Hernández.

Además, la Fiscalía confirmó que una de las líneas de investigación contempla posibles casos de extorsión relacionados con algunos empresarios asesinados, aunque todavía buscan determinar si actuaban bajo amenazas.

Comparecencia de alcalde abre nuevas líneas de investigación

El alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, compareció ante las autoridades en calidad de testigo.

De acuerdo con el Fiscal, la información proporcionada permitió abrir dos nuevas líneas de investigación que permanecen bajo reserva.

El Fiscal adelantó que podrían solicitarse nuevas comparecencias de funcionarios municipales conforme avance la integración de la carpeta.

Suman 14 detenidos por multihomicidio

Las autoridades estatales informaron que hasta el momento han sido detenidas 14 personas presuntamente relacionadas con el caso, derivado de diversos operativos y 17 cateos en distintos puntos de Zacatecas.

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Durante esas acciones también fueron aseguradas armas de fuego, droga, vehículos, equipo táctico, dinero y otros objetos que forman parte de la investigación.

De acuerdo con la Fiscalía, siete de los detenidos son considerados de alta relevancia para esclarecer el multihomicidio y tres de ellos ya fueron presentados ante un juez.

Entre las personas arrestadas se encuentran personas originarias de Durango, Sinaloa y Zacatecas, incluida una adolescente de 16 años.