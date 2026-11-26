¿Cuántas horas has pasado recorriendo las calles de Vice City desde el estreno de Grand Theft Auto VI? Si eres de quienes han sacrificado algunas horas de sueño para continuar con la historia de Jason y Lucia, explorar el mapa o simplemente descubrir los secretos del videojuego, ahora tienes una referencia para saber si has jugado más que el promedio. Sony Interactive Entertainment dio a conocer las primeras estadísticas oficiales del lanzamiento.

A través de su blog oficial, PlayStation confirmó que el título desarrollado por Rockstar Games se convirtió en el mayor lanzamiento en la historia de la plataforma, superando las marcas establecidas durante más de tres décadas y cinco generaciones de consolas.

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Lo más llamativo es que las cifras corresponden únicamente al periodo comprendido entre el 19 y el 22 de noviembre de 2026, es decir, los primeros cuatro días desde su llegada al mercado.

¿Cuántas horas han jugado en promedio los usuarios de GTA VI?

De acuerdo con los registros internos de Sony, cada jugador de Grand Theft Auto VI en PlayStation 5 dedicó en promedio 17 horas con 24 minutos al videojuego durante sus primeros cuatro días de disponibilidad.

Esto equivale a cuatro horas con 21 minutos diarios recorriendo el estado ficticio de Leonida.

Para ponerlo en perspectiva, quienes acumularon 24 horas de juego durante ese mismo periodo se ubicaron aproximadamente un 38 por ciento por encima del promedio reportado por PlayStation.

Cabe señalar que estas cifras no representan un límite recomendable de tiempo frente a la consola, sino una referencia del comportamiento de los usuarios durante el fin de semana de estreno.

Jugadores de GTA VI acumulan casi 78 mil años de juego

Una de las estadísticas más sorprendentes reveladas por Sony es que, en apenas cuatro días, los usuarios de PlayStation 5 acumularon 683 millones de horas de juego.

Si una sola persona quisiera alcanzar esa cantidad de tiempo jugando de manera ininterrumpida, necesitaría cerca de 78 mil años para conseguirlo.

En otras palabras, tendría que haber comenzado su partida durante la Edad de Piedra para terminar de acumular esas horas en la actualidad.

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GTA VI rompe los récords de PlayStation

Entre las cifras y marcas alcanzadas por el videojuego durante sus primeros días destacan:

Más de 39 millones de jugadores únicos en PlayStation 5.

Récord de jugadores simultáneos en la historia de PlayStation.

La mayor cantidad de nuevas consolas PS5 conectadas en un solo día desde su lanzamiento, sin considerar las temporadas navideñas.

El 70 por ciento de las nuevas consolas PS5 tuvieron a GTA VI como su primer videojuego utilizado.

Por su parte, Rockstar Games informó que el título generó tres mil 790 millones de dólares en ventas minoristas durante sus primeras 24 horas de disponibilidad.

Las estadísticas de tiempo de juego difundidas por Sony resultan todavía más sorprendentes si se considera que no incluyen a los usuarios de Xbox Series X y Series S, plataformas en las que también se estrenó el videojuego.

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¿Cómo saber cuántas horas llevas jugando GTA VI?

Los usuarios de PlayStation 5 pueden consultar su tiempo de juego directamente desde la consola o mediante la aplicación PlayStation App, disponible para dispositivos móviles.

Desde la aplicación basta con ingresar al perfil de usuario y localizar Grand Theft Auto VI en el apartado de videojuegos utilizados recientemente, donde aparece el contador de horas acumuladas.

La comparación más precisa con las cifras de Sony corresponde a quienes registraron su tiempo de juego al cierre del 22 de noviembre, debido a que el promedio mundial continuará cambiando conforme transcurran los días.

Tras 13 años de espera desde el lanzamiento de GTA V, todo indica que millones de jugadores todavía tienen mucho por descubrir en Vice City. Y tú, ¿cuántas horas llevas jugando?