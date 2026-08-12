Gusano barrenador: podrían tardar hasta 7 años en controlar el problema en Durango

No será posible controlar en el corto plazo el gusano barrenador en Durango ya que hay presencia de casos en distintas regiones, además de que las condiciones favorecen la propagación de la plaga.

En tal sentido, el dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Antonio Morales, advirtió que el control del gusano barrenador podría tardar entre cinco y siete años, por lo que el problema requiere mantener las acciones de vigilancia, capacitación y atención sanitaria a lo largo del tiempo.

Dijo que el Comité Estatal de Sanidad y la Secretaría de Agricultura trabajan en la distribución de kits y medicamentos, así como en capacitaciones dirigidas a uniones ganaderas y comisariados ejidales.

Refirió que ya van documentados más de 100 casos en la entidad, aunque podrían existir otros que no han sido reportados formalmente ya que se encuentran en comunidades alejadas.

Explicó que las lesiones posteriores a los partos del ganado bovino han sido uno de los puntos donde se ha detectado con mayor frecuencia la presencia de la larva , aunque también hay casos en perros, caballos y caprinos.

Expuso que para cada detección se requiere establecer un perímetro de atención sanitaria de 20 kilómetros, con acciones como aplicación de medicamentos y cuarentenas, por lo que la capacidad de respuesta se ha complicado por la reducción de recursos para el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Asimismo, cuestionó el ingreso de ganado procedente de Centroamérica ya que el movimiento de animales sin controles sanitarios suficientes contribuye a la propagación del gusano barrenador.

Ante la afectación que esto implica para los productores por la difucultad de exportar ganado, principalmente a Estados Unidos, dijo que se prevé una reunión con autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), este mes o el próximo, para gestionar la reapertura de la frontera y plantear que Durango debería ser evaluado de manera diferenciada respecto de entidades del sur del país, por los controles sanitarios que, aseguró, se aplican a la movilización de ganado en el estado. Y es que, Durango está entre los principales estados exportadores de ganado del país, con cerca de 250 mil cabezas anuales.