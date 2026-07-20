¡Había Ferrari, Lamborghini y Porsche! Así es el lujoso garaje del presunto operador del Cártel del Noroeste | VIDEO

Un video difundido en redes sociales exhibe una bóveda repleta de automóviles deportivos de lujo, presuntamente vinculados con un operador financiero del Cártel del Noroeste detenido durante un operativo federal en Mérida, Yucatán.

En las imágenes se observan vehículos de marcas como Ferrari, Lamborghini y Porsche, en distintos modelos y colores, dentro de un exclusivo garaje que formó parte de los inmuebles cateados por autoridades federales.

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¿Cuántos vehículos fueron asegurados?

La Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, realizó cuatro cateos simultáneos en Yucatán.

Como resultado del operativo, las autoridades aseguraron 15 vehículos de alta gama, además de distintos bienes cuyo valor conjunto fue estimado en más de 145 millones de pesos.

La difusión del video comenzó después de que el Gabinete de Seguridad confirmara los resultados de las acciones realizadas en Mérida.

¿Quién es el presunto propietario de los vehículos?

Los automóviles presuntamente estaban relacionados con Justo Aurelio “N”, quien fue detenido durante el despliegue de las fuerzas federales.

De acuerdo con las autoridades, el hombre es investigado como presunto operador logístico y financiero de un grupo delictivo con presencia en distintas regiones del país.

Las investigaciones lo identifican además como uno de los posibles articuladores de esquemas de lavado de dinero para el llamado Cártel del Noroeste.

Tras su detención, Justo Aurelio “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones y definirá las acciones legales correspondientes. Su responsabilidad deberá ser determinada por una autoridad judicial.

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¿Qué más fue asegurado?

Además de los automóviles deportivos, durante los cateos fueron localizados:

una caja fuerte

dos armas de fuego

cartuchos de distintos calibres

una bolsa con aparente metanfetamina

dinero en dólares

joyería

dispositivos de banca electrónica

equipos de comunicación

Las autoridades señalaron que el aseguramiento de los bienes representa un golpe a la estructura financiera del grupo criminal investigado.

Mientras continúan las diligencias, el video del garaje se volvió viral por la cantidad y el valor de los automóviles encontrados en los inmuebles cateados.