Hallan cuerpo de hombre sin lengua ni ojos; Fiscalía asegura que fue 'muerte natural'

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado en un predio baldio; sobre el hecho, se supo que la víctima había sido torturada pues no tenía lengua ni ojos. Pese a las evidencias y testimonios, la Fiscalía clasificó el deceso como una muerte natural.

Sin duda este suceso llamó la atención de la sociedad, y esque, en la escena donde fue localizado el cadáver, existen fotografías que comprueban que la persona habia sido víctima de violencia extrema y que incluso, tenía disparos de arma de fuego en el cráneo.

Hallazgo sorprende a habitantes

Fue el pasado martes 23 de junio que, en la intesección de las calles Doroteo Arango y Lázaro Cárdenas, de la colonia Heriberto Valdez Romer, en Los Mochis, Sinaloa, que fue reportada la ubicación de un cadáver.

Cerca de las 08:30 horas, un menor que caminaba por la zona, logró observar el cuerpo.

Pese a ello, fue hasta tres horas después que, al regresar de la escuela que, el niño comentó lo que había visto a sus familiares y fue hasta entonces que se hizo el reporte a la autoridad.

Tomaron evidencias

Al comunicarse al sistema de emergencias, las operadoras solicitaron al ciudadano capturar una evidencia del reporte, dejando un presendente de lo ocurrido y de las lesiones que presentaba el cuerpo abandonado en ese sector.

Otros vecinos se acercaron y corroboraron los hechos y tras varios minutos, agentes de la Guardia Nacional arribaron a la zona y acordonaron el area y solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía de Sinaloa, para que, por medio del Agente del Ministerio Público, se tomará fé del suceso y así iniciar una carpeta de investigación.

Medios de comunicación de aquella región, aseguran que tuvieron acceso al reporte registrado por C4, con folio MOCH/20260045545, a las 11:29 horas, en el que se narra la existencia de una persona sin vida con aparentes signos de violencia. Destaca que se afirmaba que, "le habían sacado los ojos y la lengua".

A simple vista, testigos afirmaron que el cuerpo tenía el "tiro de gracia".

Fiscalía, sin novedades

Horas después del levantamiento del cadáver, la Fiscalía General de Sinaloa, informó que durante el día 23 de junio, no se habrían iniciado carpetas de investigación por homicidios dolosos.

Respecto al cuerpo localizado 24 horas atrás, la vocería afirmó que su deceso no fue a consecuencia de un acto violento, y detallaron que la necropsia de ley arrojó que la causa de muerte fue por un infarto, acentando una muerte natural.

"Esa persona no presentaba signos de violencia, y después de realizar la necropsia correspondiente a la causa de muerte, se determinó por infarto", se detalló.

Este suceso causa consternacion y genera polémica, debido a la diversidad de evidencias que fueron levantadas previo a que la autoridad llegara a esa zona tras el reporte al sistema de emergencia 911.

Víctima sin identificar

Hasta este miércoles por la tarde, la víctima permanecía sin identificar, pues no se encontraron idenficaciones entre sus pertenencias.

Se sabe que la víctima es un varón de aproximadamente 35 años de edad, de tez morena, complexión regular, cabello negro y escasa barba.

Sobre su vestimenta, se dijo que portaba una camiseta manga larga color verde y un pantalón de mezclilla. Cerca del cuerpo encontraron unos tenis negros.