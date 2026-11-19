Desde las primeras misiones de Grand Theft Auto VI, el narcotráfico ya forma parte de la historia. Un intercambio de drogas y una bodega donde la mercancía está escondida en peluches gigantes dan una idea del mundo en el que se mueve Jason Duval, uno de los protagonistas. Pero ¿hay algún cártel mexicano real detrás de esas escenas?

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Hasta ahora, no hay una referencia confirmada a un cártel mexicano real en GTA VI. Rockstar presenta a Jason como un exmilitar que terminó trabajando para traficantes locales en los Cayos de Leonida, una de las regiones del juego. Entre sus contactos está Brian Heder, un veterano del contrabando que sigue moviendo droga desde su astillero con ayuda de su esposa, Lori.

Los traficantes que aparecen en GTA VI

En uno de los primeros intercambios de droga se menciona a «los jamaiquinos». El diálogo deja abierta la identidad de la banda y su papel en la operación. Más adelante, en una bodega con varias personas baleadas, el detalle que llama la atención son los peluches gigantes que esconden la droga. La escena tampoco identifica a los dueños del cargamento ni a quienes atacaron el lugar.

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La relación entre Jason y Brian da más contexto sobre cómo opera el negocio en los Cayos. Según la descripción oficial de Rockstar, Brian deja que Jason viva sin pagar renta en una de sus propiedades a cambio de que lo ayude con extorsiones en la zona. Es uno de los vínculos que ya tiene el protagonista con el crimen local antes de que un golpe fallido lo arrastre, junto a Lucía Caminos, a una conspiración que se extiende por Leonida.

El Cártel Madrazo, el antecedente mexicano de GTA V

La referencia más clara a un cártel mexicano dentro de la saga está en Grand Theft Auto V. Ahí aparece Martín Madrazo, un capo ficticio de origen mexicano que dirige su propia organización criminal. Su entrada en la historia ocurre cuando Michael y Franklin derriban parte de una casa que resulta estar vinculada con él. La deuda por los destrozos empuja a Michael a organizar el robo de una joyería.

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La saga ya había incluido pandillas mexicoamericanas ficticias en GTA: San Andreas. Los Santos Vagos y los Varrios Los Aztecas tenían presencia en Los Santos, mientras que en San Fierro operaba el Loco Syndicate, una red de narcotráfico de la que formaba parte T-Bone Méndez.

En GTA VI, el punto de partida está en los traficantes de los Cayos y en los trabajos que Jason hace para Brian. El Cártel Madrazo sigue siendo el antecedente más directo de una organización mexicana en la saga, con un capo y un nombre creados por Rockstar.