¿Hay clases este viernes 29 de mayo? Esto dice el calendario escolar de la SEP 2025-2026

Ante los supuestos rumores sobre el posible descanso antes de concluir el ciclo escolar, la SEP aclaró ciertas cuestiones que a continuación desglosamos.

La Secretaría de Educación Pública aclaró los cuestionamientos de padres de familia con relación a si el 29 de mayo hay clases para nivel básico, kínder, primaria y secundaria, lo cual se debe a que es uno de los últimos fines de semana largos antes de que lleguen las vacaciones de verano.

¿Hay suspensión de clases para el 29 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el viernes 29 de mayo los alumnos de los diferentes sistemas educativos básicos no asistirán a clases, debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE); como bien sabemos, esta junta se realiza cada mes y va dirigida a maestros y directivos.

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¿Habrá más suspensiones de clases antes de terminar el ciclo escolar?

Luego de esta suspensión de clases, solamente queda esperar casi un mes para la última junta de Consejo Técnico y cerrar el ciclo escolar 2025-2026.

¿Qué dijo la SEP ante la posible suspensión de clases del 11 de junio?

En las distintas redes sociales se comenzó a difundir información sobre la suspensión de clases del 11 de junio, debido a la inauguración del Mundial 2026. Ante esto, la SEP reiteró que no tiene contemplada ninguna suspensión, por lo que sí habrá clases en las escuelas de educación básica.

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Por último, la SEP confirmó que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el 15 de julio del 2026, como se había marcado desde un principio en el calendario oficial.