Hidalgo busca estrechar lazos turísticos con Durango a través de la conectividad del AIFA 

Con el objetivo de impulsar el turismo nacional e intercambiar flujos de visitantes entre el centro y el norte del país, la secretaria de Turismo del estado de Hidalgo, Liz Quintanar, visitó Durango para promover los atractivos culturales, gastronómicos y de naturaleza de su región.

La funcionaria estatal destacó que la conectividad aérea actual facilita el acercamiento entre ambas entidades, gracias a los vuelos que conectan directamente a Durango con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Precisó que el tiempo de traslado aéreo es de aproximadamente una hora con 15 minutos, con tarifas redondas de entre dos y cuatro mil pesos en temporadas altas, lo que representa una vía accesible para la movilidad turística.

A su vez, el AIFA se localiza a entre 25 y 35 minutos de Pachuca, la capital hidalguense y puerta de entrada a sus nueve Pueblos Mágicos.

Acompañada durante su gira por la secretaria de Turismo de Durango, Elisa Haro, Quintanar señaló que existe una estrategia coordinada entre los titulares de turismo de los estados para favorecer el turismo interno.

Precisó que los habitantes del centro del país buscan conocer escenarios contrastantes a su entorno cotidiano, donde Durango destaca por su paisaje desértico, sus cadenas montañosas, su gastronomía típica —como la birria— y la calidez de su población.

¿QUÉ OFRECE HIDALGO?

Por su parte, Hidalgo ofrece a los visitantes norteños una oferta basada en áreas boscosas, gastronomía tradicional como la barbacoa, celebraciones de origen prehispánico y colonial —entre ellas el Día de Muertos y sus carnavales—, además de las tradiciones de sus pueblos originarios náhuatl, otomí y ñañú.

Asimismo, la titular hidalguense enfatizó el valor del turismo comunitario y la riqueza artesanal del estado, resaltando los emblemáticos bordados multicolores de Tenango, elaborados manualmente por artesanos de la región Otomí-Tepehua mediante diseños únicos e irrepetibles.