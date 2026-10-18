Hombre muere al tocar cables de alta tensión mientras soldaba en Gómez Palacio

Un hombre perdió la vida durante la tarde del sábado 17 de octubre, luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de soldadura en la segunda planta de su domicilio, ubicado en la colonia Héctor Mayagoitia, del municipio de Gómez Palacio, Durango.

La persona fallecida fue identificada como Guillermo de la Cruz Méndez, de 54 años de edad, quien tenía su domicilio en el pasaje Palomas, lugar donde ocurrió el accidente aproximadamente a las 12:30 horas.

De acuerdo con la información proporcionada por su hijo, Emilio Nicolás, de 23 años de edad, su padre se encontraba realizando labores de soldadura en la parte alta de la vivienda, para lo cual manipulaba un perfil metálico que accidentalmente hizo contacto con cables de alta tensión.

El contacto provocó que Guillermo recibiera una fuerte descarga eléctrica, lo que ocasionó que perdiera el equilibrio y cayera desde la segunda planta del inmueble hasta la calle , donde quedó tendido con lesiones de gravedad.

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Al percatarse de lo sucedido, su hijo solicitó ayuda a través del número de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales.

Aproximadamente a las 13:30 horas, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango recibió el reporte del fallecimiento, por lo que elementos de la Policía Investigadora de Delitos se trasladaron al domicilio, donde localizaron el cuerpo sobre la vía pública y observaron quemaduras compatibles con una descarga eléctrica.

Los agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes y recabaron el testimonio de los familiares para establecer las circunstancias del accidente, que de manera preliminar fue atribuido al contacto accidental de una estructura metálica con cables de alta tensión mientras el hombre realizaba trabajos de soldadura.

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