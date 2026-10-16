Hombre organiza fiesta en su casa y los invitados se llevaron su celular; ocurrió en Durango capital

Un hombre solicitó la intervención de elementos de la Policía Municipal durante la madrugada de este viernes 16 de octubre, luego de que descubriera que su teléfono celular había desaparecido mientras realizaba una reunión en un domicilio del fraccionamiento Las Vegas, en la ciudad de Durango.

El reporte se registró aproximadamente a las 02:00 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle Manantial, cerca de su cruce con Ciénega, hasta donde acudieron elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), inicialmente por un señalamiento de ruido excesivo.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con Gerardo, de 38 años de edad, quien manifestó que había organizado una reunión en el domicilio y que, durante el convivio, desapareció su teléfono celular de la marca Infinix, modelo Note 20, color azul.

El afectado explicó que, al percatarse de la desaparición del aparato, comenzó a preguntar a las personas que se encontraban en la reunión e incluso las confrontó por el supuesto robo; sin embargo, todos negaron haber tomado el dispositivo, por lo que no logró recuperarlo.