Huracán ‘Trudy’ volverá a intensificarse a categoría 2: ¿dónde está HOY sábado 17 de octubre?

Desde hace ya varios días, el ciclón tropical “Trudy” ha avanzado por el océano Pacífico y comenzado a acercarse a territorio nacional, dejando a su paso lluvias de diversa intensidad en varios estados del país. Luego de degradarse a huracán de categoría 1 este pasado viernes, se prevé que en próximas horas vuelva a tomar fuerza y suba de nuevo a categoría 2.

Apenas el pasado martes, el SMN informó sobre la formación de la tormenta tropical “Trudy”, que se convirtió en el ciclón número 19 en el Pacífico en lo que va de la temporada actual, que inició el pasado mes de junio.

“Trudy” comenzó adquirir fuerza rápidamente, y para el viernes en la madrugada alcanzó la clasificación de huracán categoría 3, mientras comenzaba a aproximarse a la costa de México.

Sin embargo, el mismo viernes por la tarde comenzó a debilitarse, por lo que rápidamente se degradó a huracán de categoría 1, con pronóstico de permanecer así durante varios días.

A pesar de esto, este sábado volvió a actualizarse el pronóstico, y este sábado el SMN informó que “Trudy” pasaría una vez más a huracán de categoría 2 este mismo día por la tarde.

¿Cómo y dónde se encuentra “Trudy”?

En el más reciente reporte del SMN, de las 12:00 horas de este sábado 17 de octubre, se señala que el huracán “Trudy” se mantiene como categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, localizando su centro al suroeste de las costas de Michoacán.

La circulación de “Trudy” refurerza la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales intensas, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas del occidente y sur de México.

Actualmente “Trudy” se ubica en latitud norte 17.0 y longitud oeste 104.3, con un desplazamiento hacia el noroeste, a 325 grados, con una velocidad de 17 km/h.

Además, “Trudy” presenta vientos máximos sostenidos de 150 km/h, con rachas de hasta 185 km/h, siendo la distancia más cercana a territorio nacional a 220 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 465 kilómetros al oeste de Acapulco, Guerrero.

¿Cuándo evolucionará a huracán de categoría 2?

Luego de que este pasado viernes “Trudy” se degradara a huracán de categoría 1, el SMN prevé que vuelva a ser de categoría 2 esta misma tarde, alrededor de las 18:00 horas.

En ese momento, “Trudy” se ubicará a unos 160 kilómetros hacia el oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a unos 160 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

Prevén lluvias este sábado

Debido a la intensidad, pero sobre todo a la proximidad de "Trudy" a territorio mexicano, se prevé que este sábado se registren lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en los estados de Colima y Michoacán, mientras que los estados de Jalisco y Nayarit tendrán lluvias puntuales muy fuertes, y en Guerrero se registrarán lluvias puntuales fuertes.

Debido a que el estado de “Trudy” puede cambiar, se sugiere a la ciudadanía mantenerse informada y actualizada a través de los canales oficiales del SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).