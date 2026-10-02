Identifican a fallecidos en volcadura de Mezquital; esta habría sido la causa del accidente

Fueron dadas a conocer las identidades de las personas que perdieron la vida en la volcadura ocurrida la madrugada de este viernes en Mezquital, presuntamente causada por falla en los frenos de la camioneta.

De manera extraoficial, se dio a conocer que las personas que perdieron la vida fueron Jorge Arellano Ramos, de 67 años de edad, y Herminia Flores Aguilar, de 64 , ambos originarios de Xoconoxtle.

En tanto, los cuerpos de emergencia brindaron auxilio a los demás pasajeros sobrevivientes, entre los que figuran María del Pilar Pérez Valdez, de 41 años años, además de cinco menores de edades que van de uno a nueve años, quienes fueron ingresados inicialmente al Hospital Integral de Mezquital, pero después se dispuso su traslado a la capital para una atención más especializada.