Imágenes inéditas: ¿Intentaron otros policías liberar a El Chapo tras operativo en Sinaloa en 2016?

El documental Operación Cisne Negro de N+ reveló el testimonio de un agente federal que tuvo que apuntar con su arma a sus propios compañeros para evitar que abandonaran el motel donde mantenían detenido a Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”.

La recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en enero de 2016 estuvo marcada por momentos de tensión que no terminaron con su detención. Mientras las autoridades esperaban la llegada de refuerzos para trasladar al líder del Cártel de Sinaloa, una situación inesperada encendió las alertas de uno de los agentes que participaban en su custodia: una patrulla en la que viajaban los detenidos comenzó a dirigirse hacia la salida del establecimiento.

Este hecho fue relatado por un elemento de la entonces Policía Federal en el documental Operación Cisne Negro, producido por N+ Docs, donde se reconstruyen distintos momentos de la fuga y posterior recaptura del narcotraficante, a partir de testimonios de personas que participaron en los acontecimientos y material audiovisual.

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De acuerdo con la versión del oficial, al observar que sus propios compañeros pretendían retirarse del lugar con los dos detenidos, decidió intervenir y colocarse frente a la unidad, incluso apuntándoles con su arma de cargo para impedir que se marcharan.

Aunque no se estableció que los policías estuvieran actuando para liberar a Guzmán Loera, el testimonio dejó al descubierto la desconfianza y la incertidumbre que se vivieron en aquellas horas.

¿Por qué apuntó contra sus propios compañeros?

El incidente ocurrió en el Motel Doux, en Los Mochis, Sinaloa, donde Joaquín “El Chapo” Guzmán y su jefe de seguridad, Jorge Iván Gastélum Ávila, alias “El Cholo Iván”, permanecían bajo resguardo de elementos federales.

Según el relato del documental, el agente se encontraba pendiente de la situación mientras esperaba que llegaran más corporaciones de seguridad para hacerse cargo de los detenidos.

Fue entonces cuando se percató de que algunos de sus compañeros habían abordado una patrulla junto con Guzmán Loera y Gastélum Ávila, para después comenzar a avanzar hacia la salida del motel.

La maniobra le pareció sospechosa, pues no tenía conocimiento de que existiera alguna autorización para retirar a los detenidos del establecimiento. Por esto, decidió correr hacia la unidad y colocarse frente a ella, apuntando con su arma a los policías que viajaban a bordo.

El elemento explicó que desconocía qué había motivado a sus compañeros a realizar el movimiento, e incluso contempló diversas posibilidades como una amenaza o un acuerdo con el narcotraficante.

Tras la intervención del agente, los ocupantes de la patrulla retrocedieron y regresaron a una de las cocheras, por lo que los detenidos permanecieron bajo custodia.

El testimonio del agente también expuso uno de los momentos con “El Chapo” en el motel, cuando habría intentado conseguir su libertad con un ofrecimiento económico.

Según la narración del policía, el narcotraficante le solicitó un teléfono, pero ante la negativa del elemento habría cambiado de estrategia y le ofreció dinero a cambio de que lo dejara marcharse.

El oficial aseguró que rechazó la propuesta y se mantuvo firme en impedir que el detenido abandonara el lugar.

Tras mantener a ambos criminales en el sitio, finalmente elementos del Ejército arribaron, así como integrantes de la Marina, y tras algunas diferencias entre corporaciones, se realizó el traslado.