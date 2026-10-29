Viendo 'Sabadazo' y escuchando 'El Rey': Así fueron los últimos minutos de 'El Chapo' en el Altiplano

En días recientes, el documental Operación Cisne Negro emitido y producido por N+ a través de la plataforma de ViX ha sido tema de conversación, luego de relatar algunos de los momentos más relevantes desde la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera hasta su recaptura, incluyendo además entrevistas y material inédito, entre ello cómo fueron los últimos minutos del líder del Cártel de Sinaloa dentro del Altiplano.

El pasado martes 27 de octubre, N+ estrenó el documental de dos episodios Operación Cisne Negro, una recopilación de datos de una extensa investigación con testimonios incluso del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ambos funcionarios en el momento de la fuga de “El Chapo” del Altiplano y durante su recaptura unos meses después.

Te podría interesar: ¿Quién era 'Chuy' González, operador clave del narcotráfico que fue abatido en Sinaloa?

La fuga de “El Chapo”

En el documental se relatan los momentos desde la fuga del líder del Cártel de Sinaloa y el momento en que la seguridad del Altiplano se percató que Joaquín Guzmán Loera ya no se encontraba en su celda

Se exponen también las fallas técnicas que existieron al momento de la fuga, puesto que pasaron más de 20 minutos desde que “El Chapo” salió por un túnel en la regadera de su celda hasta que seguridad se percató que ya no se le observaba en las cámaras de vigilancia.

Lee más: ¿Cuál era el mayor miedo de 'El Chapo' Guzmán? Esto es lo que reveló su psicóloga

En medio de la narración se observa también material inédito capatado al interior del Altiplano, desde el momento en que personal de vigilancia del reclusorio se percata del hecho, hasta el momento en que revisan su celda y se percatan del túnel.

Esto encontraron dentro de la celda de ‘El Chapo’

Además de mostrar el túnel por el que logró huir Joaquín “El Chapo” Guzmán las imágenes y videos inéditos permitieron recrear cómo fueron los últimos minutos del capo dentro de la celda 20 del Altiplano.

Dentro de la celda se pudo observar un hueco en forma rectangular que conectaba hacia un túnel subterráneo de unos mil 500 metros.

Quizá te interese: Revelan VIDEO de cómo fueron abatidos 'Chuy' González y 'El Profe' en operativo de Sinaloa

Sin embargo, la información que ha llamado la atención fueron los objetos encontrados dentro de su celda, entre ellos algunas prendas del uniforme del reclusorio, así como artículos de higiene personal, un reloj con GPS y un pequeño televisor que permanecía encendido al momento de la inspección del sitio.

De acuerdo con los registros mostrados en Operación Cisne Negro, “El Chapo” Guzmán estaba en su cama viendo el programa Sabadazo, con la interpretación de la canción “El Rey”.

Más información: Así era el hotel donde fue resguardado ‘El Chapo’ Guzmán tras ser capturado en Sinaloa en 2016

Al momento en que fue inspeccionada su celda, casi media hora después de la fuga, en el televisor de “El Chapo” se veía el programa Caso Cerrado.

La emisión del documental de N+ ha dejado a la luz múltiples datos nuevos acerca de la fuga y recaptura de Guzmán Loera en la llamada Operación Cisne, en dos episodios que ya se encuentran disponibles en la plataforma digital.