Revelan VIDEO de cómo fueron abatidos 'Chuy' González y 'El Profe' en operativo de Sinaloa

Después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, compartiera que fueron abatidos dos sujetos ligados al Cártel de Guasave, este miércoles la Secretaría de Marina (Semar) compartió un video del momento exacto del operativo.

Los hechos ocurrieron durante el lunes 26 de octubre , cuando elementos federales se desplegaron en un intenso operativo en inmediaciones de Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Guasave.

Tras varios minutos de persecución, fue posible localizar a "El Chuy" González y "El Profe" Peñuelas en un lugar lleno de matorrales , ahí comenzó un intercambio de disparos entre los hombres y la Marina.

Finalmente se logró neutralizar y se informó que estas dos personas perdieron la vida en el lugar, mientras que se aseguraron camionetas con reporte de robo, tres armas largas, tres cargadores y 46 cartuchos.

Al inicio solo se había identificado a Jesús González Peñuelas, alias "Chuy Peñuelas", pero familiares manifestaron que también se trataba de Cesáreo Peñuelas Ruiz, alias "El Profe".

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Así fue persiguieron y abatieron a Chuy González y 'El Profe'

Fue a través de las redes sociales de la Marina donde se difundió un video que dura 2:37 minutos , en los cuales se observa el trayecto recorrido de la persecución ocurrida en Guasave, Sinaloa.

Las imágenes fueron tomadas desde un helicóptero y se ve cómo tres camionetas recorren las calles de la zona y posteriormente toman una carretera.

Dan un par de vueltas en el lugar y luego se estacionan en un lugar, ahí algunos hombres armados se bajan e intercambia palabras para después emprender el trayecto de nuevo.

Siguen por la misma rúa hasta detenerse en un lugar despoblado y vuelven a comunicarse, y de nuevo vuelven al camino.

Kilómetros más adelante ingesan a una ruta de terracería, ahí bajan de las camionetas y comienza a perderse entre los matorrales que se encuentran ahí. Un sujeto da indicaciones a los demás y luego empiezan a correr sobre la zona.