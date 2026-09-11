Inseguridad en México: Siete de cada diez ciudadanos temen sufrir un delito, según INEGI

Uno de los problemas que aquejan a nuestro país, es el tema de la inseguridad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicó una serie de estadísticas en las cuales se determinó como consideran los ciudadanos como es vivir en su estado.

Por lo que el panorma evaluado por el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), la sensación de vulnerabilidad no se distribuye de la misma forma en todo el territorio nacional.

¿Qué indicaron los datos arrojados por el INEGI con respecto a la percepción de seguridad?

Los datos arrojaron que en Estado de México la percepción de inseguridad es alarmante con un 90.0%, le sigue de cerca Morelos con un 88.7 % y Tabasco con un 87.6. Frente a este escenario de temor, las actividades cotidianas de la ciudadanía se han visto brutalmente modificadas de forma aparente.

Las estadísticas muestran, que el 62.8% de las familias optan por prohibir que los menores salgan sin compañía, mientras 44.7 prefiere evitar transitar o realizar actividades durante las horas nocturnas.

Esta crisis de percepción trae con ella, una impacto en lo financiero que afecta directamente la economía familiar y nacional. Con datos de 2025, el costo total derivado de la inseguridad y los delitos en los hogares se estimó en 267.3 mil millones de pesos, lo equivale a que cada persona pague un promedio de 6,130 pesos por cada persona directamente afectada.

¿Cuántas personas sufrieron delitos y cuál es el porcentaje de impunidad?

En el plano de la victimización, el INEGI publicó que la estimación es de al menos 11.7 millones de hogares los cuales representan al 28.5% del total nacional, han sido víctimas de al menos un delito en agravio de alguno sus integrante a lo largo del año 2025. A nivel individal la cifra es de 23.0 millones de personas lo que arroja la cifra de 23, 473 afectados por cada 100 mil habitantes.

A pesar de que durante 2025 se cometieron un estimado de 33.8 millones de delitos en todo el territorio nacional, la respuesta institucional continúa marcada por una severa parálisis en cuestión de seguridad pública operativa, lo que genera cada vez más desconfianza social.

La llamada "cifra oculta", la cual agrupa los delitos no denunciados o aquellos en los que las fiscalías omitieron abrir una carpeta de investigación se sitúo en un 93.4%.

En cuanto a los expedientes que concluyen sin resolución alguna, se registró un 77.6%, lo que consolidad el ciclo de impunidad que día a día desalienta a los ciudadanos al no contar con una verdadera garantía de seguridad social en cuanto a respuesta de las autoridades.