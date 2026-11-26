Isaac del Toro ya fijó el siguiente gran objetivo de su carrera. Después de firmar una de las temporadas más exitosas para un ciclista mexicano en la élite mundial, el bajacaliforniano reveló en Cracks Podcast, conducido por Oso Trava, que toda su preparación estará encaminada hacia la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. De acuerdo con sus propias palabras, la meta no admite medias tintas ni discursos conservadores.

“Todo se va a hacer pensando en el oro. No es por decir: ‘Es que vamos a ser campeones olímpicos’. No, es que vamos a trabajar para ser campeones olímpicos”, declaró Del Toro durante la entrevista. El corredor del UAE Team Emirates-XRG subrayó además que su enfoque estará basado en la preparación y no en las especulaciones: “Sé que tengo que estar listo para cualquier situación. No tengo ninguna excusa, no tengo ninguna”.

Rumbo a una cita histórica

Las declaraciones llegan respaldadas por un 2026 excepcional. Del Toro conquistó el UAE Tour, la Tirreno-Adriático, el Tour Auvergne-Rhône-Alpes y la Vuelta a Alemania, además de adjudicarse el Gran Premio de Montreal. A lo largo de la campaña acumuló 12 victorias profesionales, consolidándose como una de las revelaciones del ciclismo internacional.

Su momento cumbre llegó en el Tour de Francia. En su debut dentro de la ronda gala ganó una etapa, terminó tercero en la clasificación general y conquistó el maillot blanco al mejor joven, convirtiéndose en el primer mexicano en subir al podio final de la prueba más importante del ciclismo mundial.

Ambición sin límites

El propio Del Toro reconoció en el podcast que este año buscaba comprobar su capacidad en las carreras por etapas y clásicas de un día. “Quería demostrarme a mí mismo que podía ser un ciclista fuerte en carreras por etapas de una semana y clásicas de un día. Creo que lo demostré bastante bien”, afirmó, antes de advertir que pretende dar un salto aún mayor durante 2027.

A sus 22 años, el mexicano no oculta la ambición. “No hay excusas, ninguna en absoluto. Todo lo que hacemos está orientado a ganar”, expresó al hablar de Los Ángeles 2028. Con una temporada histórica detrás y espacio todavía para crecer, Del Toro llega al siguiente ciclo olímpico como la principal carta de México para aspirar a una medalla en la ruta.