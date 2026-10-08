'Isaías' se intensifica a huracán categoría 1, ¿cuál es su trayectoria HOY jueves 08 de octubre?

La noche de este pasado miércoles 7 de octubre la tormenta tropical 'Isaías' incrementó su grado a huracán categoría 1 en las costas del Golfo de México, de acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La documentación de la evolución en la categoría del ciclón fue llevada a cabo por la Reserva de la Fuerza Aérea, que indicó que "Isaías" actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, y se ubica a unos 290 kilómetros de las costas de Progreso en el estado de Yucatán.

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¿Cuál será la trayectoria de 'Isaías' durante el fin de semana?

De acuerdo con la información brindada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, esta sería la trayectoria desde su evolución hasta su degradación durante la tarde del sábado.

Jueves 8 de octubre a las 18:00 horas: evolucionará a huracán categoría 2, a 355 km al nor-noroeste de Río Lagartos, Yucatán.

Viernes 9 de octubre a las 18:00 horas: impactará en tierra como huracán categoría 2 en las costas de Florida, Estados Unidos.

Sábado 10 de octubre a las 6:00 horas: se degradará a tormenta tropical en tierra, cerca de Montgomery, Alabama; a las 18:00 horas se degradará a depresión tropical en tierra, cerca de Memphis y Nashville.

¿Qué estados de México se verán afectados por 'Isaías'?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán tendrán lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros. Además se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Tamaulipas y lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros para el estado de Quintana Roo.

Por otra parte, el Consejo Estatal de Protección Civil de Campeche acordó suspender clases este jueves por el paso del huracán 'Isaías', para priorizar la seguridad de los niños y jóvenes, para reanudarse el viernes 9 de octubre.