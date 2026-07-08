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Izzi cumple más de 12 horas sin servicio de internet en Durango

Cerca de la medianoche, el servicio presentó fallas que hasta ahora no han sido resueltas.

Izzi cumple más de 12 horas sin servicio de internet en Durango

Izzi cumple más de 12 horas sin servicio de internet en Durango

REDACCIÓN WEB
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El servicio de internet operado por la empresa de telecomunicaciones Izzi se encuentra desplomado en la ciudad de Durango.

Desde los primeros minutos de este 8 de julio, el número de reportes por fallas en el servicio de banda ancha, incrementó.

Esta situación dismiuyó al paso de las horas en el lapso de la madrugada, momento en que usuarios descansan.

Sin embargo, cerca de las seis de la mañana, los reportes se retomaron, así lo muestra la gráfica que arroja el portal Downdetector.

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Diversos sectores de la ciudad de Durango reportan esta falla, como es el caso de la colonia Santa Fe, Morga, Real del Mezquital, Cima, Eucaliptos, Villas del Guadiana, Asentamientos Humanos, Mayagoitia, José Ángel Leal, Barrio de Analco y fraccionamientos Huizaches, entre muchos otros.


Se cumplieron más de 12 horas después de la última conexión con los servidores de Izzi, y hasta ahora, la empresa no ha emitido comunicado al respecto.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: IZZI internet servicio, horas, ciudad, internet

               

                
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