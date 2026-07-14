José Luis Calva Zepeda: ¿Quién era el oscuro escritor que se transformó en el 'Poeta Caníbal'?

La colonia Guerrero, en la Ciudad de México, albergaba en octubre de 2007 un hedor nauseabundo que no pertenecía a la podredumbre común. Detrás de la puerta del departamento 17, en la calle Mosqueta, habitaba una sombra con pretensiones literarias: José Luis Calva Zepeda. Oculto bajo la fachada de un escritor bohemio, este hombre edificaba un escenario macabro donde la poesía romántica y la antropofagia se entrelazaban en una danza aterradora.

Lo orígenes de tan dantesca historia

Nacido en 1969 y marcado por una infancia plagada de maltratos, Calva Zepeda se presentaba como dramaturgo, novelista y poeta. Sin embargo, su elocuencia verborreica era un anzuelo psicológico sofisticado. Utilizaba sus versos oscuros y una fascinación devocional para seducir a mujeres vulnerables, sumergiéndolas en un laberinto de manipulación afectiva del que ninguna de sus víctimas lograría salir con vida.

El rastro sangriento del apodado "Poeta Caníbal" comenzó a trazarse con los feminicidios de Verónica Consuelo Martínez en 2004 y de una mujer no identificada conocida como "La Jarocha". Esta pauta criminal alcanzó su punto trágico en octubre de 2007 con la desaparición de Alejandra Galeana, su pareja sentimental, cuya ausencia encendió las alarmas de las autoridades e inició una cacería policial decisiva.

Una de las pocas fotos rescatadas de "El Poeta Caníbal" tras su detención. Foto: Europa Press.

Un antes y un después en la crónica criminal mexicana

Al irrumpir en el departamento, los investigadores hallaron un pasaje de horror digno de una pesadilla gótica. El cuerpo mutilado de Alejandra yacía oculto en el clóset, mientras trozos de carne humana reposaban en el refrigerador. En la cocina, una sartén contenía carne frita aderezada con limón. La escena reflejaba un ritual de desmembramiento metódico y frío, ejecutado entre manuscritos poéticos inacabados titulados como "Instintos Caníbales o 12 Días".

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La captura final ocurrió el 8 de octubre de 2007. Al verse acorralado por la policía judicial, Calva Zepeda intentó un salto desesperado desde el balcón de su apartamento. Su huida concluyó de manera dramática sobre el asfalto al ser impactado por un taxi en movimiento. Trasladado al hospital bajo custodia, el homicida sobrevivió para enfrentar un juicio mediático sin precedentes.

El final de una abominable vida

Recluido en el Reclusorio Oriente, Calva Zepeda alimentó la fascinación morbosa de los medios nacionales. Aunque negaba rotundamente haber consumido carne humana, asegurando que los fragmentos fritos eran alimento para sus perros, continuaba vendiendo sus poemas manuscritos dentro del penal, consolidando un perfil criminológico perturbador que oscilaba entre la psicopatía narcisista y la enajenación mental.

Calva actuaba como una persona ordinaria ante sus familiares y conocidos, pero no sabían que dentro de él se escondía un monstruo. Foto: Europa Press.

El acto final de esta pesadilla ocurrió la mañana del 11 de diciembre de 2007. Apenas dos meses después de su detención, el poeta fue hallado colgado en su celda con un cinturón. Aunque el peritaje forense dictaminó suicidio por ahorcamiento, la sombra de un homicidio intrapenitenciario y un ajuste de cuentas persisten hasta hoy como un enigma.

Un dramaturgo como pocos...

José Luis Calva Zepeda dejó un legado de sangre, un manuscrito de páginas inconclusas y cicatrices imborrables en la memoria criminal de México. Su caso trasciende el informe policial para convertirse en un desgarrador expediente criminológico: a veces, los monstruos más despiadados no habitan en los libros de terror, sino en la mente de quienes juran escribir las más bellas e inocentes historias de amor.

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