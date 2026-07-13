Tsutomu Miyazaki: ¿Quién era el 'Caníbal Otaku', el asesino serial que estremeció a Japón?

En el Tokio de finales de los años ochenta, el pánico social encontró su origen en la figura de Tsutomu Miyazaki. Nacido con una severa malformación congénita en las manos que le impedía girar las muñecas, creció bajo un profundo aislamiento y rechazo familiar. La muerte de su abuelo en 1988, su único soporte emocional, terminó por quebrar su frágil estabilidad psicológica, liberando un impulso criminal que marcaría la crónica negra internacional.

Jugaba psicológicamente con sus víctimas

El horror inició en agosto de 1988 con el secuestro de Mari Imada, de cuatro años. Poco después, en octubre, interceptó a Masami Yoshizawa, de siete. El agresor deambulaba en su vehículo por las zonas residenciales de Saitama y Tokio, seleccionando niñas pequeñas que caminaban solas. El patrón inicial desconcertó a las autoridades, que se enfrentaban a una inusitada ola de desapariciones en los tranquilos suburbios nipones.

La crueldad aumentó en 1989 con los asesinatos de Ayako Nomoto y Eriko Tokunaga. Miyazaki no se limitó al homicidio; inició un perverso juego de terror psicológico con los deudos y los medios de comunicación. Bajo el seudónimo femenino de 'Yuko Imada', envió postales crípticas a las deprimidas familias detallando los crímenes y, en un acto de extrema frialdad, remitió una caja con los restos calcinados de su primera víctima a su hogar.

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Durante los juicios, Miyazaki mostró cero remordimiento por sus actos. Foto: Getty Images

¿Por qué era el 'Caníbal Otaku'?

La criminología acuñó el sobrenombre del 'Caníbal Otaku' debido al perturbador hallazgo en su habitación y la naturaleza de sus actos. La policía descubrió más de seis mil videocasetes apilados con producciones de anime, mangas y películas de terror gore. La investigación confirmó que Miyazaki abusaba de los cadáveres, bebía la sangre de sus víctimas y consumía partes de los cuerpos, fusionando sus fantasías animadas con una realidad atroz.

¿Cómo fue el final de Miyazaki?

La impunidad criminal colapsó en julio de 1989 en un parque de Tokio. Miyazaki intentó forzar a una menor a posar desnuda para su cámara fotográfica, pero el padre de la niña intervino de inmediato, logrando retenerlo hasta la llegada de los oficiales. La detención por asalto destapó la evidencia oculta: el registro de su automóvil y su dormitorio conectó directamente sus huellas y posesiones con los cuatro homicidios previos.

El proceso judicial se prolongó casi una década ante los debates sobre su imputabilidad y salud mental. Finalmente, la justicia determinó que comprendía la criminalidad de sus actos y lo sentenció a muerte en 1997, condena ratificada por el Tribunal Supremo. Sin mostrar arrepentimiento, el hombre que conmovió las estructuras sociales y culturales de Japón fue ejecutado en la horca el 17 de junio de 2008.

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