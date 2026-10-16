Joven amenaza con quemar vivienda con su madre al interior, en Centro de Durango

Una mujer vivió momentos de temor durante la tarde del jueves 15 de octubre, luego de que su propio hijo llegara de manera violenta a su domicilio , ubicado en la Zona Centro de la ciudad de Durango, donde comenzó a causar destrozos y presuntamente amenazó con incendiar la vivienda utilizando una botella con combustible.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 15:15 horas, en un inmueble ubicado sobre la calle General Blas Corral, cerca de su cruce con Isauro Venzor, donde la afectada solicitó la intervención de elementos de seguridad a través del número de emergencias 911.

De acuerdo con el reporte, la mujer, identificada como María Magdalena, de 52 años de edad, manifestó que su hijo, Eric Said, de 21 años, llegó al domicilio con una actitud agresiva y comenzó a quebrar varios vidrios, además de insultarla y amenazarla.

La situación se agravó cuando el joven sacó una botella que contenía gasolina, con la cual presuntamente amenazó con prender fuego a la vivienda, poniendo en riesgo la integridad de su madre, quien, ante el temor de que cumpliera sus amenazas, decidió resguardarse en una de las habitaciones.

Desde el interior de su recámara, la mujer logró comunicarse al número de emergencias para solicitar auxilio, señalando que su hijo se encontraba fuera de control. En el reporte inicial también se mencionó que el joven había estado detenido recientemente y que, tras recuperar su libertad, regresó al domicilio familiar.

Sin embargo, antes de que arribaran los elementos de seguridad, el señalado abandonó el inmueble, no sin antes advertir a su madre que regresaría. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con la afectada, quien relató lo sucedido y confirmó las amenazas que había recibido momentos antes.

Ante esta situación, los elementos brindaron apoyo a la mujer y la trasladaron al Centro de Justicia para las Mujeres, donde recibiría atención y podría presentar la denuncia correspondiente contra su hijo, a fin de que las autoridades investiguen los hechos y determinen las medidas de protección necesarias.