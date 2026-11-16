Joven duranguense muere en enfrentamiento armado en Sinaloa; familia lo buscaba desde junio

Un joven de origen duranguense, de apenas 19 años de edad y quien además contaba con ficha de búsqueda, perdió la vida en un enfrentamiento armado suscitado en el estado de Sinaloa.

Desapareció en El Salto, Pueblo Nuevo

Se trata de Eduardo "N", cuya desaparición ocurrió el 29 de junio de 2026 en El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, Durango, donde se encontraba trabajando.

Esa fue la última fecha en que se tuvo contacto con él, momento en el que comentó a su familia que laboraba en la construcción de un cercado.

Después de ese día ya no se tuvo rastro de Eduardo, por lo que el 7 de julio se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango por su desaparición.

Un enfrentamiento ocurrido en territorio sinaloense cobró la vida del joven, aunque se desconoce la razón por la que se encontraba en el lugar.

Tras su deceso, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Sinaloa en calidad de desconocido.

Familia identifica a Eduardo

Familiares de Eduardo viajaron hasta aquella entidad, donde lograron identificar plenamente los restos y reclamaron el cuerpo para darle sepultura, luego de más de cuatro meses sin tener pista de su paradero.

Se sabe que el joven tenía su domicilio en la localidad de Dolores Hidalgo, en el municipio de Durango, hacia donde se prevé que sea trasladado para que su familia lo despida.

Recientemente se dio a conocer el hallazgo de seis cuerpos abandonados en un terreno baldío de Sinaloa e, inicialmente, se manejó la versión de que Eduardo se encontraba entre esas víctimas; sin embargo, con el paso de las horas se confirmó que falleció en un hecho distinto.

Ubican a otro duranguense entre cuerpos hallados en Sinaloa

Un reporte anónimo al colectivo "Por las Voces sin Justicia" alertó sobre la existencia de restos cerca de la caseta El Vainillo, camino a la sindicatura de Villa Unión, Sinaloa. Hasta ese punto se trasladó un equipo de búsqueda que, luego de horas de labores, ubicó al menos seis cuerpos dispersos y sin sepultar.

A ocho días del hallazgo, trasciende que entre las víctimas hay una persona originaria de Durango. Aunque las identidades no se han divulgado de manera oficial, se sabe que en el lugar fue encontrada una credencial a nombre de Juan "N", con domicilio en la colonia Jalisco de la capital duranguense.

Se espera que sea la autoridad quien oficialice dicha información.