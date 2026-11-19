Los estudiantes que se incorporaron en septiembre a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro o a la Beca Gertrudis Bocanegra ya pueden preparar los documentos para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar. El aviso de Becas Bienestar indica que cada plantel informará a sus alumnos el día y el lugar de entrega.

El aviso corresponde al registro de septiembre de 2026. La convocatoria de Jóvenes Escribiendo el Futuro estuvo abierta del 18 al 30 de ese mes, mientras que la de Gertrudis Bocanegra recibió solicitudes del 21 al 30.

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¿Qué documentos debes llevar para recoger tu tarjeta?

Si eres mayor de edad, el día de la entrega deberás presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial en original y copia.

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

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¿Qué pasa si eres menor de edad?

A la entrega deberá acudir la persona adulta que registraste en tu solicitud. Deberá llevar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento y CURP del estudiante.

Acta de nacimiento y CURP de la persona adulta registrada.

Identificación oficial de la persona adulta en original y copia.

Comprobante de domicilio reciente.

¿A quiénes va dirigido el aviso?

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro está dirigida a estudiantes de educación superior de planteles prioritarios, mientras que la Beca Gertrudis Bocanegra apoya con los gastos de transporte a universitarios de instituciones públicas elegibles en Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas. Para recoger la tarjeta, los beneficiarios de ambos programas deben seguir las indicaciones de su escuela.

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