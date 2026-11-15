La advertencia del 17 de noviembre que alimenta la teoría de un apagón mundial

Un supuesto mensaje de la red oscura, una escena de Los Simpson y recomendaciones para tener provisiones en casa parecen ingredientes de una película. Sin embargo, estas piezas alimentan una teoría que ha puesto una fecha bajo la lupa de internet: el próximo martes 17 de noviembre.

Las publicaciones hablan de un supuesto “apagón mundial” que dejaría a millones de personas sin electricidad, conexión a internet y acceso a servicios bancarios. Algunas versiones mencionan 72 horas; otras extienden las presuntas afectaciones durante meses.

Aunque las advertencias circulan como si describieran un mismo acontecimiento, mezclan rumores sin verificar con un ejercicio de emergencia que sí está anunciado en Estados Unidos.

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Un supuesto mensaje de la red oscura

Entre los materiales que explican la teoría aparece una presunta advertencia atribuida a la llamada red oscura, según la cual un grupo de hackers atacaría servicios financieros y provocaría interrupciones digitales.

El video que reúne estas versiones muestra un mensaje reenviado que asegura que los bancos serían vaciados y que internet permanecería apagado durante tres meses.

Sin embargo, el material no identifica una fuente original verificable ni aporta elementos que permitan autenticar esa supuesta amenaza. La atribución a la red oscura forma parte del relato, pero no acredita que exista una operación de esas características.

Los Simpson también entraron al expediente

Otra de las piezas es el episodio “It’s a Blunderful Life”, de la temporada 35 de Los Simpson, relacionado con un apagón en Springfield.

Publicaciones retomaron una referencia al 17 de noviembre para presentarla como una presunta predicción. La asociación con un corte mundial en 2026, sin embargo, es una interpretación de quienes comparten esas imágenes.

La coincidencia entre una fecha y una historia de ficción tampoco permite establecer que exista una advertencia sobre un acontecimiento real.

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Lo que sí ocurrirá el 17 de noviembre

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, FEMA, y la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, tienen programada una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencias.

El ejercicio comenzará aproximadamente a las 14:20 horas del este estadounidense y permitirá comprobar la transmisión de avisos mediante radio, televisión y otros servicios participantes.

Durante la prueba, la programación habitual será interrumpida brevemente para emitir un mensaje que indicará que se trata de un ejercicio y que la población no necesita realizar ninguna acción.

El aviso oficial no contempla desconectar la electricidad, vaciar cuentas bancarias ni suspender internet. Si fuera necesario posponerlo, la fecha alternativa es el 3 de diciembre.

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Las mochilas de emergencia completan la teoría

Las recomendaciones para contar con agua, alimentos y suministros para una emergencia también han sido incorporadas al relato como supuestas señales de que los gobiernos conocen un desastre próximo.

Sin embargo, tener provisiones para las primeras horas de una contingencia es una medida preventiva; por sí misma, no demuestra que exista un apagón anunciado.

En México, la plataforma Infodemia señaló que no existe un reporte oficial de la CFE o del Gobierno federal que respalde un corte masivo para el 17 de noviembre.

Así, el famoso apagón reúne una amenaza sin autenticar, una referencia televisiva y una prueba real de comunicaciones. Hasta ahora, esas piezas no acreditan que el martes vaya a comenzar una desconexión mundial.