La bacteria hallada en bebés del IMSS de Durango ya causó un brote neonatal en otro hospital

La bacteria detectada en cuatro de los cinco recién nacidos que fallecieron en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Durango tiene un antecedente dentro de la propia institución. En 2018, un brote de Klebsiella pneumoniae afectó a bebés internados en un hospital del Seguro Social en el Estado de México. Años después, la pregunta vuelve a ser cómo llegó el microorganismo a un área de atención neonatal y de qué manera se propagó.

Aquel brote ocurrió en el Hospital General Regional No. 72 de Tlalnepantla. El IMSS informó que fue detectado en noviembre de 2018 y que afectó a 11 recién nacidos del cunero patológico. Dos de ellos fallecieron.

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¿Qué se determinó en el caso de Tlalnepantla?

De acuerdo con reportes publicados entonces en la prensa nacional, autoridades del IMSS señalaron que la bacteria habría ingresado al hospital con un bebé nacido en una clínica privada y que después se propagó en el cunero. Sin embargo, esa explicación no estableció por sí sola cómo ocurrió la transmisión entre los recién nacidos.

En un comunicado emitido en enero de 2019, el Instituto confirmó el número de bebés afectados y las dos defunciones. Para entonces, tres pacientes habían sido dados de alta y otros seis continuaban bajo tratamiento. También aseguró que el brote se encontraba controlado tras aplicar medidas sanitarias y que no se habían registrado nuevos contagios. El documento no detalló la ruta por la que la bacteria pasó de un paciente a otro.

¿Qué provoca la bacteria y cuáles son los síntomas?

Klebsiella pneumoniae puede causar infecciones en los pulmones, la sangre o las meninges. En un recién nacido, una infección grave puede manifestarse con dificultad para alimentarse, respiración rápida o dificultosa, poca actividad y fiebre o temperatura corporal baja. Estos signos requieren valoración médica inmediata, pero por sí solos no permiten identificar qué bacteria los causa; para ello se necesitan estudios de laboratorio.

¿Qué falta por esclarecer en Durango?

En el caso del Hospital General de Zona No. 1, el IMSS confirmó la presencia de Klebsiella pneumoniae en cuatro de los cinco bebés fallecidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). En el quinto recién nacido, los estudios no identificaron la bacteria.

El Instituto informó que envió muestras a la Ciudad de México para realizar la secuenciación genética del microorganismo. Hasta el momento, los cultivos ambientales practicados en el hospital no han reportado su presencia. La UCIN permanece cerrada a nuevos ingresos y continúa la vigilancia epidemiológica; tampoco se han informado nuevos casos asociados.

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El antecedente de Tlalnepantla muestra que identificar la bacteria no basta para explicar un brote. En Durango sigue pendiente establecer cómo llegó a la unidad, si los casos comparten una misma ruta de transmisión y cuál fue su papel en cada fallecimiento.

Aunque en ambos hospitales se identificó Klebsiella pneumoniae, no hay evidencia de que los brotes tengan un origen común. Las respuestas para las familias dependerán de los resultados de la investigación epidemiológica y de los estudios que aún están en curso.