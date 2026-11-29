Durango cerró 2024 con la menor proporción de habitantes en situación de pobreza desde que comienza la serie comparable, en 2016. Sin embargo, la mejoría fue desigual: mientras cientos de miles de personas seguían enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades, la pobreza extrema permanecía por encima de su nivel de 2018. Las mediciones intermedias muestran cuándo se amplió esa brecha y cómo cambió después.

Entre 2018 y 2024, la pobreza total en Durango pasó de 38.8% a 27.9%, lo que equivale a unas 529 mil personas en el último año. En ese mismo periodo, la pobreza extrema subió de 2.2% a 4.3% y alcanzó a cerca de 82 mil habitantes. El aumento de 2.1 puntos porcentuales fue el mayor entre las estimaciones estatales para esos dos años, mientras que a nivel nacional la proporción bajó de 7% a 5.3%.

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La pobreza extrema alcanzó su punto más alto en 2022

El recorrido entre ambos años tuvo un repunte y una caída. La pobreza extrema llegó a 4.3% en 2020 y subió a 6.3% en 2022, el nivel más alto de la serie comparable para Durango. Dos años después volvió a 4.3%. Así, la última medición registró una reducción de dos puntos porcentuales frente a 2022, aunque la proporción seguía siendo casi el doble de la observada en 2018.

Año Pobreza total Pobreza extrema 2016 37.2% 2.7% 2018 38.8% 2.2% 2020 38.7% 4.3% 2022 34.3% 6.3% 2024 27.9% 4.3%

Fuente: serie comparable de pobreza multidimensional del INEGI y el Coneval. inegi.org.mx

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¿Qué cambió en los ingresos y las carencias?

La reducción de la pobreza total se concentró en su componente moderado, que pasó de 36.6% a 23.5% entre 2018 y 2024. También disminuyó la proporción de duranguenses con ingresos insuficientes para comprar la canasta alimentaria, de 13.1% a 10%. En 2024, esa situación todavía afectaba a uno de cada diez habitantes.

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La pobreza extrema combina dos condiciones. Además de tener ingresos por debajo del costo de la canasta alimentaria, una persona debe presentar al menos tres carencias sociales. Una de las que más creció en Durango fue la falta de acceso a servicios de salud, que pasó de 13.1% a 30.4% de la población en esos seis años. Las cifras estatales muestran el deterioro en ese indicador, aunque no permiten determinar cuánto aportó al aumento de la pobreza extrema.

El lugar de residencia también marca diferencias. En 2024, la pobreza total alcanzó al 38.5% de la población rural y al 23.8% de la urbana. Como antecedente municipal, el Coneval estimó que en 2020 el 65.5% de los habitantes de Mezquital vivía en pobreza extrema, la proporción más alta entre los municipios de Durango en ese corte.

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¿Qué se sabe de 2026?

El INEGI informó el 26 de noviembre que la pobreza laboral en Durango bajó 2.7 puntos porcentuales entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026. Este indicador mide si el ingreso proveniente del trabajo alcanza para cubrir la canasta alimentaria.

INEGI

La próxima medición bienal permitirá saber si la reducción observada en la pobreza extrema entre 2022 y 2024 continuó y qué ocurrió con las carencias sociales.